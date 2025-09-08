El primer gran parque fotovoltaico de Catalunya estará en marcha antes de final de año en Alcarràs

Alcarràs (Segrià) se convertirá en los próximos meses en escenario de un giro energético de gran calado. Antes de que acabe el año, cuatro parques fotovoltaicos de la empresa Solaria empezarán a inyectar electricidad a la red, lo que supondrá un salto significativo en la potencia renovable instalada en Catalunya. Los paneles se ubican en Vallmanya, entre granjas de cerdos, campos de cebada y frutales y muy cerca de la antigua masía propiedad de la esposa de Francesc Macià.

A los 200 megavatios que aportarán estas cuatro plantas se sumarán en 2025 los 100 megavatios de los dos parques que pondrá en marcha la compañía Ignis. Más adelante, si todo avanza según lo previsto, se añadirán otros 100 megavatios procedentes de dos plantas de la empresa IB Vogt.

El objetivo final es que este complejo solar de Alcarràs –algunos lo califican de "macroparque"–, operado por tres empresas, aporte en total 400 megavatios. Esto supone doblar la potencia eléctrica instalada actualmente en parques fotovoltaicos en la comunidad autónoma: de unos 400 megavatios en suelo agrícola se pasará a 800. En conjunto, si se tienen en cuenta también las placas solares en tejados, la capacidad pasará de 1.663 megavatios a más de 2.000.

Lo que ha requerido más de cuatro años de tramitación está a punto de ser una realidad. En estos momentos se ultiman las obras de la línea de evacuación de la electricidad, una infraestructura que ha generado ciertas reticencias entre algunos vecinos y payeses. Una vez concluida, las plantas de Solaria comenzarán a suministrar energía.

Grandes proyectos

"Valoramos muy positivamente la noticia porque los ambiciosos objetivos de 2030 están a la vuelta de la esquina y necesitamos parques importantes como este para llegar a ellos", afirma Marta Morera, directora general de Energia, en conversación con EL PERIÓDICO.

Para el Govern, el paso de gigante que supondrá la puesta en marcha del complejo de Alcarràs demuestra que, en la transición energética, los grandes proyectos son necesarios. "El autoconsumo, el ahorro, la eficiencia y las comunidades energéticas son imprescindibles", sostiene Morera. "Pero si queremos una economía descarbonizada y, al mismo tiempo, dar respuesta a la demanda, también hacen falta parques de dimensiones considerables", añade.

Salvador Salat, portavoz en Catalunya de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), coincide con la dirigente del Departament de Territori, Habitatge i Transició Energètica: "Solo con el autoconsumo y los tejados, no llegaremos a la meta". "Es urgente dar un salto cualitativo en potencia instalada y para llegar a ello se deben construir las plantas", defiende. "Siempre hablamos de la teoría y de cómo plantear los proyectos, pero sin grandes parques en funcionamiento no podemos ganar experiencia y analizar qué se ha hecho bien y qué se puede mejorar", afirma.

"Provoca un cambio en el paisaje, pero contribuimos a disponer de energía limpia producida aquí sin depender de petróleo y gas de países de dudosa democracia" Jordi Castany (ERC) — Alcalde de Alcarràs

Salat pone el ejemplo de Extremadura: "Llevan tanto tiempo ejecutando proyectos que han alcanzado un nivel de excelencia muy elevado en cuanto a la integración de la biodiversidad, a la aceptación social y a las medidas compensatorias". "El proyecto de Alcarràs es de los primeros de la nueva etapa [concebidos desde 2019, cuando se puso fin a la moratoria de renovables] y pese a estar muy trabajado, aún no tiene en cuenta las últimas medidas de diseño y los nuevos criterios", subraya el experto.

Paradigma del futuro

Dentro de unos meses, Alcarràs concentrará más de la mitad de la potencia eléctrica fotovoltaica instalada en Catalunya. "Soy consciente de que provoca un cambio en el paisaje, pero estamos contentos de contribuir a algo tan necesario como disponer de energía limpia producida aquí sin depender de petróleo y gas procedente de países de dudosa democracia", dice el alcalde, Jordi Castany (ERC).

Alcarràs cobrará tres millones de euros por acoger estas instalaciones. Según UNEF, este es el ejemplo a seguir: "En los próximos años, tienen que ir construyéndose más plantas de este tamaño".

"Las plantas están ubicadas en una misma finca y no se ha hecho daño a pequeños agricultores", precisa Castany. "Son diferentes promotores que aprovechan una misma línea de evacuación para trasladar la energía", destaca Morera, quien también reconoce que el nuevo modelo energético, pese a resolver problemas económicos, ambientales y sociales, no está exento de impactos.

Las líneas de evacuación son justamente el elemento que más discordia ha generado. "Se intenta llegar a acuerdos con los afectados, pero es cierto que sería mejor que la línea fuese soterrada, como en el área cercana a la ciudad de Lleida", asegura el alcalde.