Educación
Casi 1 millón de alumnos catalanes han iniciado este lunes el curso escolar del destierro del móvil
Se trata de la cifra más baja de los últimos años (4.447 niños menos en segundo ciclo de infantil, 3.523 menos en primaria y 6.399 menos en la ESO)
Catalunya empieza el curso sin móviles en las aulas y dejando el uso del resto de pantallas en manos de cada escuela
Alfons Espinosa y Marta Comas: "Tenemos que superar el paradigma de la inmersión lingüística; el contexto de la escuela es otro"
Helena López
Redactora
Las escuelas e institutos catalanes han reabierto este lunes sus puertas con la clásica mezcla de nervios, ilusión, sonrisas, lágrimas y sueño, sobre todo en las caras de los más pequeños. Casi un millón de escolares (963.130) se reincorporan hoy a las aulas de educación infantil, primaria y secundaria tras 11 semanas de vacaciones. La cifra más baja de alumnos de los últimos años (4.447 alumnos menos en segundo ciclo de infantil, 3.523 menos en primaria y 6.399, en secundaria obligatoria). Un curso que empieza marcado por la prohibición total de los teléfonos móviles -restricción cuya gestión genera no pocas dudas sobre todo entre los docentes- con la mirada puesta en el termómetro tras un fin de semana de playa por unas aulas todavía sin climatizar y con el reto mayúsculo de, este curso sí, remontar los resultados académicos.
La disminución del número de alumnado -la llegada de alumnado migrante no es suficiente para compensar el descenso de natalidad- ha favorecido la reducción de ratios en educación infantil. Según cifras de la conselleria, el 82% de los 2.072 grupos públicos de I3 tienen una ratio de 19 o inferior y el 95,27% de 20 o inferior. En secundaria obligatoria, en cambio, la reducción de alumnado no se ha traducido en una bajada de ratios. En primero de ESO -según también cifras del Departament d'Educació i FP- el 85,46% de los 1.898 grupos públicos tienen una ratio de 29 o inferior, y el 97,10% de 30 o inferior.
En paralelo a los muchos retos comunes del conjunto del sistema, cada centro empieza el curso con sus propios objetivos, de lo más transversales: de resucitar -al fin- la biblioteca escolar a estrenarse con la comida halal en el comedor escolar o proyecto de teatro en inglés. Empieza un nuevo curso y, pese a las muchas dificultades -es el curso con menos alumnos pero también el curso con más alumnado con necesidades educativas especiales- hoy todo se antoja posible.
Más profesores
El curso empieza hoy -para los estudios postobligatorios el viernes- con una plantilla de personal docente de casi 84.000 docentes -1.672 más que el primer día del curso pasado- y con la novedad de la introducción de los nombramientos de sustitutos diarios para agilizar los procesos y que el alumnado no pase tantos días sin un docente sustituto, con el impacto que tiene eso no solo para el grupo-clase que lo sufre sino para el conjunto de la escuela, ya que son el resto de docentes los que tienen que cubrir al docente enfermo durante todas las horas del día hasta que llega el relevo.
