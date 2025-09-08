Casi 1 millón de alumnos catalanes han iniciado este lunes el curso escolar del destierro del móvil

Las escuelas e institutos catalanes han reabierto este lunes sus puertas con la clásica mezcla de nervios, ilusión, sonrisas, lágrimas y sueño, sobre todo en las caras de los más pequeños. Casi un millón de escolares (963.130) se reincorporan hoy a las aulas de educación infantil, primaria y secundaria tras 11 semanas de vacaciones. La cifra más baja de alumnos de los últimos años (4.447 alumnos menos en segundo ciclo de infantil, 3.523 menos en primaria y 6.399, en secundaria obligatoria). Un curso que empieza marcado por la prohibición total de los teléfonos móviles -restricción cuya gestión genera no pocas dudas sobre todo entre los docentes- con la mirada puesta en el termómetro tras un fin de semana de playa por unas aulas todavía sin climatizar y con el reto mayúsculo de, este curso sí, remontar los resultados académicos.

Dos niños se abrazan al rencontrarse en la puerta de la escuela, este lunes en Barcelona. / Jordi Otix

La disminución del número de alumnado -la llegada de alumnado migrante no es suficiente para compensar el descenso de natalidad- ha favorecido la reducción de ratios en educación infantil. Según cifras de la conselleria, el 82% de los 2.072 grupos públicos de I3 tienen una ratio de 19 o inferior y el 95,27% de 20 o inferior. En secundaria obligatoria, en cambio, la reducción de alumnado no se ha traducido en una bajada de ratios. En primero de ESO -según también cifras del Departament d'Educació i FP- el 85,46% de los 1.898 grupos públicos tienen una ratio de 29 o inferior, y el 97,10% de 30 o inferior.

Una niña se despide de su familia este mañana en la puerta del Institut Escola Canyelles, en Barcelona. / Jordi Otix

En paralelo a los muchos retos comunes del conjunto del sistema, cada centro empieza el curso con sus propios objetivos, de lo más transversales: de resucitar -al fin- la biblioteca escolar a estrenarse con la comida halal en el comedor escolar o proyecto de teatro en inglés. Empieza un nuevo curso y, pese a las muchas dificultades -es el curso con menos alumnos pero también el curso con más alumnado con necesidades educativas especiales- hoy todo se antoja posible.

Más profesores

El curso empieza hoy -para los estudios postobligatorios el viernes- con una plantilla de personal docente de casi 84.000 docentes -1.672 más que el primer día del curso pasado- y con la novedad de la introducción de los nombramientos de sustitutos diarios para agilizar los procesos y que el alumnado no pase tantos días sin un docente sustituto, con el impacto que tiene eso no solo para el grupo-clase que lo sufre sino para el conjunto de la escuela, ya que son el resto de docentes los que tienen que cubrir al docente enfermo durante todas las horas del día hasta que llega el relevo.