Catalunya empieza el curso sin móviles en las aulas y dejando el uso del resto de pantallas en manos de cada escuela

El curso 2025-2026 arranca este lunes en Catalunya con 1,3 millones de alumnos en el conjunto de enseñanzas y con la novedad de la prohibición total de los móviles en las aulas durante toda la etapa obligatoria. Se da así portazo a su uso con criterios pedagógico en la ESO, en aplicación del nuevo Pla de Digitalització Responsable del Govern, plan que, hoy por hoy, deja a la autonomía de cada centro qué uso hacen profesorado y alumnado de primaria y secundaria [en infantil las pizarras digitales están en proceso de eliminación] del resto de pantallas (ordenadores portátiles, tablets y pizarras digitales).

Una de las muchas diferencias entre centros educativos es el uso o no de libros de texto. Hace años, tras la borrachera digital que supuso la célebre campaña del 'uno por uno' (la entrega de un ordenador personal a cada alumno), hubo no pocos centros que decidieron eliminar por completo los libros de texto, sustituyéndolos por los portátiles, aprovechando la flexibilidad que da el 'classroom', sobre todo en la aplicación de metodologías más abiertas.

Tras la borrachera digital, cada vez hay más consenso en que "todo lo que pueda hacerse en papel debe hacerse en papel"

Más allá de las normativas superiores, con el tiempo, los centros han ido autoregulando el uso que hacen de las pantallas y muchos de ellos han tendido a apagarlas en los momentos en los que no es imprescindible su uso. "En los que no suma". Siguiendo la máxima de que la tecnología solo hay que usarla "cuando añade un valor pedagógico" (aunque la línea entre cuándo lo hace y cuándo no es fina) y que no tiene sentido leer un PDF en pantalla [como se hace, por cierto, en las pruebas de competencias básicas, en las que el alumnado lee los enunciados en el ordenador pero responde en papel].

Realidades distintas

Los institutos que usan libros de texto suelen depender menos de los ordenadores, ya que parte importante de la materia la siguen con el libro, en papel. "Yo proyecto los distintos ejercicios en la pizarra digital y el alumnado sigue con el libro. Solo usamos el portátil al final de cada tema, para hacer los ejercicios en grupo", explica una profesora de inglés de un instituto público que todavía usa libros de papel en algunas materias. Ella ha trabajado en varios centros sin libros "en los que todos dependían totalmente del 'classroom'".

"Solo usamos el portátil al final de cada tema, para hacer los ejercicios en grupo", cuenta una profesora de inglés de un instituto

Cada centro se ha ido adaptando, pues, a la nueva realidad, surgida tanto de sus propios debates internos, como docentes, como de la presión de las familias.

El regreso de las fotocopias

Oscar Altide es el director del Quatre Cantons, en Barcelona, instituto en el que no trabajan con libros. Tampoco tienen portátiles. Funcionan con tablets y con el 'classroom', donde el profesorado va colgando el contenido de las distintas materias. Influenciados por el clima social, admite, el profesorado está volviendo cada vez más al papel.

"Las libretas están más presentes en el aula, ejercicios que antes se hacían en ordenador, ahora se hacen a mano, y textos que antes leían en la tablet ahora se imprimen y se leen más en papel", apunta del director del instituto, quien recuerda que la pregunta sobre el uso de pantallas es cada vez más frecuente en las puertas abiertas. No hay duda en que es un tema que preocupa a las familias.

Las preguntas de las familias sobre el uso de pantallas son cada vez más frecuente en las puertas abiertas

Montserrat Castelló, directora de la escuela Vedruna Gràcia, explica que el curso pasado rehicieron las normas de organización y funcionamiento del centro (NOFC), introduciendo ya la prohibición total del móvil también en bachillerato (al entrar en la escuela los estudiantes lo dejan apagado en un cajón que el profesor cierra con llave y vuelve a abrir a las cinco de la tarde, cuando terminan las clases).

"Entendemos el ordenador como un recurso que ayuda al aprendizaje y a trabajar la competencia digital", explica la directora, quien define su sistema como híbrido, y reconoce que cada vez hacen un uso más moderado de las pantallas.

La mayoría de institutos optan por sistemas híbridos: material digital en el 'classrooom' y libros de lectura y de consulta en papel

"Tenemos libros y si un texto lo pueden leer en papel, no lo leen en pantalla", añade Castelló, quien apunta que tienen licencias digitales para trabajar "algunos aspectos de algunas asignaturas". "El alumnado no pueden estar toda la jornada escolar delante de la pantalla, pero la tecnología no es buena ni mala, lo bueno o malo es el uso que se hace de ella, y el uso tiene que ser al servicio del aprendizaje", resume su punto de vista.

Competencia digital

Desde la Escola Pia de Caldes de Montbui explican que tanto en ESO como en Bachillerato, el alumnado lleva el ordenador pero solo puede sacarlo si los docentes lo solicitan. "El uso que hacemos sigue principalmente dos finalidades. La primera es trabajar la competencia digital- relatan, en la misma línea que Castelló-; como nos marca el currículo; y trabajamos con programas de edición de presentaciones o vídeos". "En segundo lugar, lo utilizamos para hacer simulaciones de ciencias (Física y Química) y también en las materias de programación y robótica", prosiguen desde la misma escuela del Vallès Oriental, desde donde añaden que "todo aquello que se puede hacer en papel, debe hacerse en papel".

En la Escola Pia de Caldes han retrasado ya este año el uso de portátiles hasta 6º de primaria, algo que Educació prevé para el curso 26-27

El mismo centro señala que ha retrasado la edad en la que los alumnos tienen su propio dispositivo y este curso 25-26 solo los alumnos de sexto disponen de ordenador personal (medida que a partir del 26-27 está previsto que se extienda a toda Catalunya, según se recoge en la nueva normativa catalana.

Marta Mas, directora de La Salle Premià, subraya que todas las familias de su escuela son conocedoras de las herramientas digitales que usa el alumnado. Las familias firman un consentimiento de todas las herramientas que usa la escuela, "y no usamos ninguna herramienta más de las que se incluyen en el documento". Mas agrega que su normativa "pasa por el acompañamiento, la formación y la regulación del tiempo de uso", y destaca que hicieron participar tanto al alumnado como a las familias en su redacción.

"Tenemos un grupo de padrinos digitales, alumnos que recogen la voz e inquietudes relacionadas con las pantallas de todos sus compañeros y la traslada a la dirección", añade la directora, en cuya escuela se usa el ordenador "en prácticamente todas las materias, pero en ningún caso se usa solo el ordenador". Usan libros de texto digitales, pero libros de consulta y de lectura en papel. "Trabajamos el aprendizaje cooperativo y la oralidad. El ordenador es una herramienta de apoyo", concluye Mas.