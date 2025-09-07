Hablar del suicidio, clave para prevenirlo entre los jóvenes

Se acumulan en los últimos días los avisos sobre la satisfacción y la salud mental de los jóvenes. Un estudio internacional revela que el malestar que era propio de la edad madura, entre los 40 y los 50 años, ahora es habitual ya entre los menores de 25 años. Y un informe elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya, publicado esta semana, es más alarmante aún: el 15,7% de los adolescentes españoles entre 14 y 17 años confiesa que ha intentado suicidarse. En paralelo, una familia de Estados Unidos ha denunciado a OpenAI, la empresa dueña de ChatGPT, porque supuestamente ese bot de inteligencia artificial ayudó a su hijo de 16 años a tomar la decisión de suicidarse.

"Me parece muy triste lo que ha sucedido", dice al respecto del caso de EEUU Agustín Bonifacio, trabajador social del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y autor del libro 'El plan B' (Cúpula), de reciente aparición, que ofrece recetas para "ayudar a los jóvenes a superar su desesperanza vital". "El uso número uno de estos programas de inteligencia artificial es ofrecer compañía. Y el tercero, encontrar sentido. Tenemos a más de un cuarto de la gente joven que se siente sola, a un montón de gente joven que tiene la necesidad de hablar de este malestar", añade Bonifacio.

El próximo miércoles es 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Los datos provisionales del Instituto Nacional del Estadística (INE) para 2024, los últimos disponibles, desvelan que, si bien el número de suicidios de la población general descendió ligeramente con respecto al año anterior, entre los jóvenes aumentaron de forma considerable. Entre los 15 y los 19 años, los suicidios crecieron en España un 20% (de 63 a 76), y entre los 20 y los 24 años se incrementaron un 8%. Pero en esta franja llama la atención el aumento de los suicidios femeninos: en 2024 hubo un 28% más.

"Para mí era importante no tanto hablar sobre los suicidios consumados como de cuánto ha aumentado la desesperanza vital de los jóvenes, y en especial de las jóvenes. La paradoja es que hay más suicidios consumados de chicos, pero más desesperanza vital en las chicas", afirma Bonifacio. "Todo lo que es ideación de muerte ha aumentado muchísimo", dice para explicar que, en los últimos meses, en Catalunya la atención en urgencias por ideación de suicidio –pensar en quitarse la vida– ha superado a la que se dispensa a las tentativas efectivas de suicidio.

"Yo lo que quiero es morirme"

Su libro es sobre todo un compendio de consejos sobre cómo actuar ante un joven que se plantea la idea del suicidio que, si hubiera que resumir en dos, serían "escúchale" y "establece un canal de comunicación con él o ella". 'El plan B' ofrece esas dos respuestas para la pregunta terrible con la que se inicia el libro, que Bonifacio, como trabajador social especializado en estas conductas, ha escuchado en algunas ocasiones: "Yo lo que quiero es morirme, ¿no lo entiendes?". Hablar del suicidio "da miedo, y más si se trata de personas jóvenes". Pero el autor no cree que por ello haya que rehuir la conversación , ni que deba mantenerse el tabú que durante muchos años ha rodeado al suicidio: "Cada vez nuestra sociedad es más consciente de la necesidad de hablar de ello para poder abordarlo, prevenirlo. Eso sí, tratando bien el tema: sin datos morbosos ni detalles escabrosos", afirma.

Los medios de comunicación han sido durante muchos años reticentes a informar sobre suicidios. Había, y sigue habiendo, miedo a que especificar que alguien se ha quitado la vida pueda animar a otros a hacer lo mismo. Es lo que se conoce como 'efecto Werther', por la ola de suicidios que se dio en Alemania y otros países de Europa a finales del siglo XVIII, para repetir la conducta del protagonista de la novela de Goethe. "A pesar de ese mito, preguntar es una de las principales medidas de prevención. Muchas personas con desesperanza vital o ideación suicida no saben con quién pueden hablar de ello. No hay que entrar en cosas escabrosas, por ejemplo los métodos utilizados, pero sabemos que un porcentaje muy grande de los suicidios que se consuman son evitables", afirma Bonifacio. Y añade: "Nadie está exento de que le pueda venir un momento de desesperanza vital. Entre los jóvenes, las desastrosas perspectivas sobre la vivienda, por ejemplo, son un motivo de gran angustia".

El acceso a la vivienda es, junto a otros problemas de índole económica, factores que subrayan como fundamentales los dos estudios recientes que alertan del crecimiento de la infelicidad juvenil. El autor de 'El plan B', que contiene un capítulo titulado '¿Condiciona más el código postal que el código genético?', está de acuerdo: "Cuando se habla de suicidio, se pregunta mucho a psicología o psiquiatría. Pero como trabajador social veo que las circunstancias sociales adversas pesan muchísimo. Desgraciadamente, el código postal marca. No hay las mismas oportunidades escolares, no se recetan los mismos medicamentos, el itinerario vital va a ser diferente… El 80% de los determinantes del comportamiento son sociales".