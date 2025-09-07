Descubren un antiguo templo romano en el yacimiento de Sants Metges de Sant Julià de Ramis

Los arqueólogos de la Universidad de Girona (UdG) han dejado al descubierto la plataforma de un antiguo templo romano en el yacimiento de Sants Metges de Sant Julià de Ramis (Gironès). Según los investigadores, el edificio se construyó entre los años 130 y 120 a.C., una fecha "muy precisa" que se ha podido establecer gracias a los restos del poblado íbero —con fragmentos de cerámica y ánforas— encontrados bajo la estructura romana. El hecho de que la plataforma romana sea posterior al material íbero permite fijar con exactitud el momento en que se levantó. Con esta campaña, los arqueólogos dan por concluida la excavación en esta zona de la montaña, que comenzó en 2011 y en la que también se han identificado restos íberos, visigodos y medievales.

Arqueólogos de la Universidad de Girona han terminado las últimas excavaciones en la zona del cementerio de la montaña de Sant Julià de Ramis. Hace treinta años, el hallazgo de grandes piedras hizo sospechar que en la zona donde estaba entonces el cementerio municipal podía haber una estructura antigua soterrada. Esto desencadenó el inicio de una investigación que, con el tiempo, ha permitido encontrar restos arqueológicos íberos, romanos y medievales.

Según explica Jordi Vivo, codirector de la excavación, uno de los resultados más destacados de los últimos trabajos es el descubrimiento y documentación de una plataforma monumental de la época republicana romana (130-120 a.C.), levantada justo encima de los restos del poblado íbero. Todo apunta a que esta construcción, hecha con dos muros paralelos de piedra, sostenía un templo itálico. "Aunque no se ha conservado ningún resto in situ, sí que hemos encontrado fragmentos de columnas, capiteles y bloques decorados de piedra arenisca (una piedra traída expresamente del entorno de Girona) que apuntan a un edificio religioso de gran formato", explica Vivo.

"Como el templo estaba construido con una piedra de buena calidad, que no se encuentra en lo alto de la montaña, las ocupaciones posteriores la reaprovecharon, y por eso ahora solo hemos encontrado la base", señala Neus Coromina, arqueóloga y codirectora de la excavación. "De hecho, fueron los mismos romanos quienes la utilizaron para construir una fortaleza".

Los arqueólogos han podido datar la plataforma gracias a "todos los desechos que habían quedado enterrados del poblado íbero y que ahora han salido a la luz". En este sentido, en las excavaciones del último año han encontrado ánforas itálicas y púnicas, cerámica íbera común y de mesa, producciones locales como la cerámica gris ampuritana, e incluso fragmentos más antiguos de cerámica griega ática y de talleres de Roses. "Todo este material, que quedó enterrado a causa de la construcción del templo, nos confirma que esta edificación se construyó en un momento muy concreto, entre el 130 y el 120 a.C.", añade Vivo.

Un espacio habitado por muchas civilizaciones

Un hecho característico del espacio es que, a lo largo del tiempo, se han asentado diferentes civilizaciones. Desde el siglo VI a.C., con el establecimiento de un poblado íbero que experimentó una fuerte expansión en el siglo IV a.C., hasta la construcción de la plataforma romana que arrasó buena parte de las casas. Después del abandono del templo, los materiales sirvieron para edificar, en el siglo IV, el Castellum bajoimperial, y más tarde los visigodos aún reutilizaron piedras y bloques para levantar una pequeña aldea de una decena de casas.

Con la llegada de los árabes a la península en el siglo VIII, el asentamiento se abandonó brevemente, pero enseguida el espacio se utilizó como necrópolis. La zona funeraria perduró durante siglos como cementerio parroquial hasta bien entrado el siglo XX, cuando fue trasladado unos metros más abajo, en la misma ladera de la montaña.

Una situación estratégica

La situación estratégica explica la importancia de este espacio a lo largo de la historia. Al pie de la montaña pasa el río Ter (en su momento, navegable), y por este corredor natural pasaba también la Vía Augusta. Esto convertía el lugar en un paso obligado y, al mismo tiempo, en un punto de control privilegiado del territorio. "Desde la montaña de Sant Julià no solo podías vigilar lo que ahora es Girona, sino también la llanura del Empordà. Podías tener un control del territorio muy importante y eso explica la presencia continuada de civilizaciones, desde el poblado íbero hasta la época medieval", explica Corominas.