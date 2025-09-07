La 'Catalunya de los 10 millones': No retroceder en la lucha contra la segregación escolar, el principal reto para construir un "nosotros" desde las aulas

La ilusión por empezar la escuela de la pequeña Lunja y cómo el corazón se le encoge al ver que la maestra es incapaz de aprenderse su nombre -"cuando son nombres así, raros, me resulta difícil recordarlos"- o la emoción con la que la niña acude un lunes a la escuela con un tatuaje de ‘henna’ y cómo la maestra la manda al baño a limpiarse "esa marranada" son dos episodios vividos por Lunja, una de las primeras niñas migrantes llegadas a Segur de Calafell, protagonista de ‘Hija de inmigrantes’ (Nube de Tinta), la primera novela de la activista Safia El Aaddam, libro que sacude de la conciencia del lector poniéndolo en los zapatos de esa niña, que podría ser cualquiera en una escuela catalana en la que uno de cada cuatro niños es de origen migrante, porcentaje que se ha doblado en los últimos 20 años y que según todas las previsiones demográficas irá a más.

La escuela es el lugar en el que construir la idea de un 'nosotros' que solo puede construirse en espacios compartidos, y no hay ninguno tan privilegiado Mònica Nadal — Socióloga

Hay consenso en que algo no estamos haciendo bien. No solo (aunque también) porque el punto de partida de la novela de El Aaddam sea no por casualidad la consulta de una psicóloga, a quien la protagonista explica años después todo lo vivido durante su infancia, detalle no menor. El último informe PISA no podía decirlo más claro: el alumnado catalán de origen extranjero obtiene una media de 32,5 puntos menos en Matemáticas respecto al que no tenía ese origen, brecha que se reduce a 6,6 puntos si se elimina de la ecuación la desigualdad económica. Los malos resultados académicos se dan, sobre todo, entre el alumnado más pobre y este se concentra, mayoritariamente, en el colectivo de origen migrante.

Necesidad de actuar

Esa contundente fotografía fue la semilla de ‘Quan les cançons de casa no sonen a l’escola’ (Eumo), de la antropóloga y educadora social Marta Comas y el maestro Alfons Espinosa, durante ocho años director de una escuela de máxima complejidad en Ciutat Vella, que recoge testimonios muy similares al novelado por El Aaddam, pero también experiencias "de éxito" de escuelas que han visto la necesidad de actuar y lo han hecho. Actuar hacia realidades como la expuesta en un reciente informe de la Universitat de Girona (UdG) señala que uno de cada tres alumnos catalanes extracomunitarios dejan los estudios tras la ESO, una tasa que triplica a la de los nacidos en la UE.

Desde la conselleria aseguran también haber puesto el foco en reducir esa desigualdad creciente, abriendo este curso 200 nuevas aulas de acogida o reforzando las plantillas de las escuelas con más alumando vulnerable, aunque los expertos, que valoran las medidas, las consideran tímidas y apuntan que la situación requiere un cambio más profundo.

Vivimos en sociedades muy segregadas y la escuela es uno de los pocos espacios de confluencia: es clave no retroceder en los avances contra la segregación

La socióloga Mònica Nadal, directora de investigación de la Fundació Bofill, tiene claro que en un contexto de crecimiento muy acentuado de la población por la vía de la inmigración y en un momento en el que ya tenemos tasas muy altas de pobreza, la escuela y la educación serán más importantes que nunca. "La escuela es un lugar en el que tienes a todos los niños, sin excepción, durante muchas horas al día, durante muchos años, y eso es algo que hay que aprovechar, ya que vivimos en sociedades muy segregadas y la escuela es uno de los pocos espacios de confluencia", apunta convencida Nadal, quien añade que la escuela es el lugar en el que construir la idea de un nosotros que solo puede construirse en espacios compartidos, y ninguno tan privilegiado", relata la socióloga quien alerta sobre otra cuestión importante.

Evitar el efecto huida

A ojos de Nadal hay una cuestión clave a tener en cuenta: no bajar la guardia con la segregación escolar. "Tenemos que velar para que este crecimiento de la población no se traduzca en un retroceso de los avances en la lucha contra la segregación escolar. Retroceder ahí generaría un problema de falta de cohesión", alerta la socióloga, quien añade que para evitar un efecto huida de las clases medias es necesario lograr la equidad entre los centros.

La escuela no solo tiene que enseñar catalán, tiene que hacer que la sientan como algo personal, porque no hace falta tener el catalán como primera lengua para hacerla tuya Francesc Xavier Vila — Conseller de Política Lingüística

Nadal insiste también en que tenemos un sistema educativo aún pensado para la sociedad de los años 80, 90, 2000, en la que un alumno empezaba en I-3 e iba avanzando, pero esto ya no es así (según datos dados por la consellera en el Parlament experimentó el curso pasado una matrícula viva de casi 75.000 alumnos). Para adaptar la escuela a la realidad presente y la que viene y dotarla de los recursos necesarios para hacer frente al mayúsculo reto de cohesionar una sociedad cada día más diversa es necesario, sobra decirlo, incrementar la inversión.

El catalán como vínculo

La escuela es también el lugar donde se adquiere la lengua de comunicación compartida, el catalán, otro aspecto al que dar especial atención si se quiere avanzar hacia una sociedad cohesionada. Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística, asegura que el Pacte Nacional per la Llengua señala la necesidad de defender "la mejor versión de nuestro modelo lingüístico en la escuela", "un modelo que sobre el papel es una cosa, pero a la práctica sabemos que hay muchos aspectos que se tienen que mejorar", añade el conseller, convencido de a necesidad de incentivar el uso horizontal de la lengua, entre los alumnos, "la única manera de lograr coloquializarla".

Hay que evitar la procrastinación, el 'ya lo aprenderán más adelante', porque eso dificulta el aprendizaje Francesc Xavier Vila — Consellera de Política Lingüística

"La escuela tiene que enseñar catalán y también crear una vinculación con la lengua, una vinculación personal porque no hace falta tener el catalán como primera lengua para hacértela tuya", apunta Vila recordando que el objetivo del Pacte Nacional per la Llengua es "crear conocedores y usuarios de catalán en un número superior al número de personas que llegan a Catalunya". Reto que define (con razón) como "colosal" y que admite que pide recursos económicos, pero no solo. "La integración lingüística no solo se hace desde el sistema educativo, se hace desde toda la sociedad. Hay que evitar la procrastinación, el 'ya lo aprenderán más adelante', porque eso lo que hace es dificultar el aprendizaje", afirma.

"El crecimiento de los conocedores de la lengua es un indicador del éxito de la intergración social de los 'nouvinguts'" Frances Xavier Vila — Conseller de Política Lingüística

El conseller insiste en que el foco no hay que ponerlo solo en la escuela, sino también en el mundo del trabajo. "Necesitamos que las empresas colaboren activamente, la lengua también se aprende en el trabajo. Cuanto más inmigración hay el reto de la integración lingüística es más importante y requiere más esfuerzos colectivos", prosigue Vila, quien zanja su intervención con un mensaje optimista: "el crecimiento de los conocedores de la lengua [recogido en la última Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població], es un indicador del éxito de la integración social de los 'nouvinguts'".