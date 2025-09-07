Australia quiere ampliar los santuarios para salvar a los koalas

El estado más poblado de Australia, Nueva Gales del Sur, anunció este domingo que a partir de este lunes prohibirá la tala en 176.000 hectáreas de la costa este para crear santuarios para los koalas e intentar frenar el declive de esta icónica especie, ahora en peligro de extinción. La medida afecta directamente a seis aserraderos que emplean a unas 300 personas, informa AFP.

Estas áreas se incluirán en una nueva reserva natural, el Parque Nacional del Gran Koala, cuya creación ya se anunció hace dos años, pero de forma mucho menos ambiciosa, ya que incluía un área protegida 20 veces menor. "Los koalas están en peligro de extinción en estado salvaje en Nueva Gales del Sur; es impensable", declaró el primer ministro del estado, Chris Minns, en un comunicado en el que explica que "el Parque Nacional del Gran Koala busca revertir esa tendencia".

Los koalas, símbolos mundiales del ecosistema único de Australia, al encontrarse solo en este país, han visto su población diezmada por los devastadores incendios forestales de los últimos años, así como por la deforestación y las enfermedades. Por ello, en 2022, el gobierno clasificó oficialmente a estos marsupiales "en peligro de extinción" (el máximo nivel de protección) en gran parte de la costa este de Australia. En Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, las autoridades y los científicos temen que la especie pueda extinguirse para 2050, si no se hace nada para detener su declive.

Un ejemplar de koala dormitando en un árbol / El Periódico

Refugio climático

El nuevo parque nacional albergará a más de 12.000 koalas y 36.000 petauros del azúcar (marsupiales que viven de noche y planean de árbol en árbol), así como representantes de más de 100 especies en peligro de extinción, según las autoridades.

El Programa Nacional de Monitoreo de Koalas estima que su población actual se sitúa entre 95.000 y 238.000 en Nueva Gales del Sur, el territorio de la capital australiana y Queensland, que conforman la costa este de Australia.

Además de preservar a los marsupiales, la nueva reserva "salvaguardará cuencas hidrográficas cruciales (...), protegerá los sitios sagrados de los pueblos indígenas y abrirá enormes oportunidades económicas para el ecoturismo regional", insistió Gary Dunnett, director de la Asociación de Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur.

El ejecutivo estatal anunció que prácticamente duplicará la financiación para este proyecto hasta alcanzar aproximadamente 80 millones de euros, cuya creación final debe ser aprobada por el gobierno federal como parte de sus políticas ambientales.

Combinada con los parques nacionales vecinos, esta reserva, que no será contigua, formará un área protegida de 476.000 hectáreas, aproximadamente a 350 km al norte de Sídney.

La organización de conservación de la naturaleza WWF acogió con satisfacción el proyecto, que podría poner fin a la "tragedia" del declive de la población de koalas, que se redujo a la mitad entre 2000 y 2020 en Nueva Gales del Sur. Los bosques de la región, señaló Dermot O'Gorman, director de su filial australiana, están compuestos por altos eucaliptos que proporcionan un "refugio climático para los koalas": "Australia necesita estas áreas protegidas conectadas para prepararse ante la posibilidad de un calentamiento de entre 2,5 y 3 grados para finales de este siglo".