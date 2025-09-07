Una agresión sexual en Lledoners y un ataque múltiple a funcionarios de Brians 2 en solo dos semanas

La preocupación por la violencia en los centros penitenciarios de las comarcas interiores de Catalunya aumenta. La sección de Presons de la Unió General de Treballadors (UGT) ha confirmado otro caso de agresión sexual en Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, el tercero durante el año 2025. El mismo sindicato ha corroborado que el personal de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, tuvo que sofocar un ataque múltiple que acabó con dos funcionarios heridos.

En el primer episodio, un interno de Lledoners exhibió sus genitales a una trabajadora mientras, según la denunciante, el hombre mantenía una mirada desafiante. El incidente se desarrolló en la celda del recluso. La afectada cerró la puerta del habitáculo de inmediato e informó al jefe de servicios. A continuación, el individuo fue trasladado al Departament de Règim Tancat. UGTPresons anima a los responsables del centro "a iniciar de oficio el acompañamiento integral de la compañera: jurídico, psicológico y laboral".

Igualmente, el sindicato considera que la gravedad del suceso registrado en el décimo módulo de Brians 2 a finales de agosto es "extrema". Los funcionarios intervinieron cuando un preso empezó a autolesionarse con una lata y a gritar. Entonces, el jefe de Unitat de Servei Interior fue golpeado "brutalmente", ya que sufrió lesiones en la cara y el tórax. A pesar de su resistencia, el sujeto fue reducido. Los funcionarios, sin embargo, fueron amenazados de muerte por el denunciado y escupidos e insultados por otros presos, que los habían ido rodeando.

Varios internos fueron identificados por "incitar a la violencia colectiva con gritos y agresiones" y fueron conducidos al Departament Especial. El contexto, para UGT, explica lo que está ocurriendo en instalaciones como Lledoners y Brians 2: "ratios insostenibles, módulos saturados y falta de apoyo, real y efectivo, por parte de la Administración". "Cada incidente es un aviso ignorado; cada agresión, un fracaso del sistema", señalan sus portavoces. Por ello, exigen "la aplicación estricta de los protocolos de seguridad previstos en el Acord Penitenciari".