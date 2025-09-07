Accidente en Castellón: un joven de 20 años muere y otros cinco resultan heridos en una salida de vía por exceso de velocidad

Una persona ha fallecido y otras cinco han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este domingo en el kilómetro 2 de la CV-21, en el término municipal de l’Alcora, cuando regresaban a Onda de las fiestas del Cristo, que concluyen hoy. El aviso se ha recibido a las 8.15 horas tras la salida de vía de un vehículo.

La persona fallecida, un joven varón de 20 años, ha perdido la vida en el lugar de los hechos. Los otros cinco heridos han sido trasladados al Hospital de la Plana y al Hospital General.

En el Hospital General de Castellón han ingresado dos chicos: uno con contusiones múltiples y otro con fractura de tibia. Por su parte, en el Hospital la Plana de Vila-real han sido trasladados dos varones y una mujer: uno presentaba una herida abierta en la pierna y contusiones en el abdomen, otro sufría un traumatismo cerebral con agitación, mientras que la chica presentaba contusiones en la pared abdominal.

Una mujer y dos varones se encuentran ingresados en UCI (uno en el General y dos en la Plana). Los otros dos heridos se encuentran en Observación y planta hospitalización. Todos pronóstico reservado.

Regresaban de las fiestas del Cristo

El grupo de seis jóvenes - todos de 20 años de edad- circulaba en un turismo habilitado para cinco plazas y todo apunta que se habría salido de la carretera por exceso de velocidad. La Guardia Civil investiga las circunstancias y las diligencias habrían pasado al juzgado.

El fallecido, de Onda, no conducía el vehículo. Los heridos son de Onda, Tales y Ribesalbes (la chica).

Vínculos con la Escuela de Fútbol de Onda

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, se ha puesto en contacto con la familia del fallecido para transmitirles sus condolencias. Se trata de una familia que regenta un negocio local de una frutería y además, la víctima había sido jugador de la escuela de fútbol del CD Onda durante muchos años. Desde el club han manifestado su pésame en las redes.

Además, la munícipe se ha puesto en contacto con las familias de los heridos y se ha interesado por su evolución, así como se ha puesto a disposición de todo lo necesario.

Intervención de Bomberos y del CICU

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, hasta el lugar se han movilizado tres dotaciones de los parques Plana Baixa y l’Alcalatén, además de una unidad de mando y una de jefatura. A su llegada, se confirmó que no había personas atrapadas y los efectivos colaboraron con los servicios sanitarios en la atención de los ocupantes.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) activó un SAMU, el helicóptero medicalizado, dos unidades de Soporte Vital Básico y un Soporte Vital Avanzado de Enfermería.