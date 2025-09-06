Ramon, "tanta roba, tan poc sabó i que neta que la volen"

Yo lo quería. Lo quería a mi lado. No lo conocía, pero mis colegas, incluso los que no eran tan amigos, me hablaban maravillas de él, siempre con la coletilla de que el diario ‘Avui’ era una gran cuna de periodistas, metódicos, muy cuidadosos, atentos y, sobre todo, profesionales y disciplinados, por jóvenes que fuesen.

Y me encontré con Ramon Besa. ¡Uf!, un jefecillo de El País haciéndole una oferta de trabajo a un redactor del ‘Avui’. Guau, alguien ducho, ¿maestro?, no, todavía no, que escribía en catalán dando el salto al castellano. Pensé, primer punto de la categoría del muchacho: bueno, muy bueno, en cualquier circunstancia y/o idioma.

Me prestó mucha atención. Y le encantó la idea. No diré, porque mentiría, que se lanzó, se atrevió, desde el minuto uno. No, pero no le hizo ascos, ni mucho menos. Tampoco escribiré que regresé a casa pensando “lo tengo”. Ni hablar. El salto era grande y el reto, superior.

Inmediatamente después de nuestra charla y concedido el tiempo de rigor para que se lo pensase (“tomate el tiempo que quieras”, le dije intentando provocar en él la sensación de ‘solo me quiere a mí’, no irá a por otro…de momento), el que era su jefe se hizo el encontradizo cerca de casa.

"Me han dicho que le has hecho una oferta de trabajo a Ramon Besa ¿verdad? Te lo puedes llevar, el que lo sustituirá es mejor que él". Qué sabía su jefe de mejores o peores. Ni idea tenía el hombre.

Es más, estuve pensando un montón de años que llevaba horas dando vueltas a mi manzana para, de pronto, anda, que casualidad, tú por aquí, Emilio. No, perdona, tú por aquí…para decirme, con enorme desprecio (miren si me dolió, que aún lo recuerdo), “sé que le has hecho una oferta a Ramon, puedes llevártelo, tengo otro mejor que le sustituirá”.

Y, sí, en ese momento supe que lo tenía, pues imaginé que, en lugar de hacer lo posible y/o lo imposible para retener a Ramon Besa al maestro de periodistas, al nuevo premio Oficio de Periodistas, no estaba dispuesto a gastar ni saliva, ni dinero, ni promoción, ni recursos para retenerlo.

Y ahí lo tienen, crecidito, cargando con la responsabilidad de ser un referente, pero con la sensación de que empezamos a sobrar. A veces, estos días, cuando pienso en Ramon, mucho antes de tantos premios y reconocimientos, me acuerdo del día que Araceli llegó a casa de vuelta de sus clases de Biología y Ciencias Naturales y me dijo “Emilio, lo dejo, a estos niños nos les interesa nada de lo que les explico”.

Descubrir el oficio

Me temo que hemos dejado de interesar, no ya a nuestros becarios, aprendices, licenciados o enchufados. En los tiempos de papá, les llamaban ‘intrusos’ a aquellos periodistas que trabajaban en los medios, fuese prensa, radio o televisión sin título de periodista, sin título universitario. Eran casi despreciados. Y, vaya, qué extraño, eran los mejores con mucha diferencia. Por qué, porque les salía de dentro, porque eran pura pasión, sagacidad, atrevimiento.

No hay mejor definición que ‘oficio’. Esto que hacemos nosotros, mal, bien, magistralmente, es algo que está muy alejado de la universidad, por más que les pese a los catedráticos y periodistas que se han refugiado en las aulas.

Lo nuestro, de ser, es puro olfato. Calle. Y, sobre todo, aprendizaje. Estar, rozarte, convivir, aprender, copiar, quedarte boquiabierto y, por descontado, olvidarte de vivir de esto si, después de estar, pegadito a Ramon dos meses, no has aprendido nada, no sientes parte de su cosquilleo o, sobre todo, no eres capaz de adivinar qué es noticia y que es ruido.

Ramon Besa, en primer término, en compañía de su amigo Robert Álvarez, en una entrevista al técnico Van Gaal.y comp / EL PERIÓDICO

Alguien que camina acariciando las paredes, las puertas y las ventanas es alguien que intenta no despegar nunca los pies del suelo por más premios que le den y seguir tratando al camarero del Roure con el mismo tacto, reverencia, cariño y empatía que a Pep Guardiola o al kiosquero de toda la vida.

Alguien que abandona impasible el despacho de Núñez y Navarro de la calle Urgell, con el rostro petrificado pero sereno, entero, firme, convencido del oficio de periodista, tras oír de boca de José Luis, el presidente constructor, “usted debería ir a confesarse porque acabamos de perder la Liga por su culpa”, es alguien que ese día (y todos) apagará la luz de su mesita de noche convencido de que ha obrado como debía y dormirá como un lirón. Es decir, como merece.

Esas sabias libretas

Lee tanto y, sobre todo, toma tantas notas (Montse ya no sabe qué hacer con tantos cuadernos como acumula en casa con miles de escrituras, notas, frases, reflexiones…y al bueno, al maravilloso, de su hijo Sergi no le interesan los textos sino sus consejos) que, para que te sientas importante, pone cara de sorprendido, de póquer, de “qué me dices”, cuando le cuentas algún chascarrillo, que no noticia. No se lo crean, lo sabe todo porque él, al contrario de sus alumnos y de los colegiales de Araceli, sí prestó atención a los que podían enseñarle algo, por poco que fuese.

Tenían que haberlo visto, saliendo impasible del despacho del presidente José Luis Núñez, que acababa de sugerirle que se fuese a confesar "porque, por su culpa, hemos perdido la Liga". Fijo que había hecho bien su trabajo.

Ramon no pretende cambiar el mundo, únicamente quiere hacerle reflexionar. Le pasa como con el periodismo, perdón, como con los periodistas que ha adiestrado, le ha dado cuerda y los ha soltado en plena jungla donde, probablemente, todos los códigos épicos y profesionales que les ha enseñado no les servirán de nada. Él, los mantiene impecables, pulidos, vivos, pero no es culpa suya que los amamantados por el maestro vivan del ‘clickbait’. ¡Click! ¡qué!, eso, del click.

Me debe un reportaje sobre los purines del Lluçanès, me lo debe. Le leí una primera parte sobre la industria del cerdo, pero me prometió la segunda entrega. Debe estar preocupado por su Barça. Hay razones sobradas para que lo esté. Él disimula, que es lo que peor sabe hacer, pero es ‘la voz’ y eso, a menudo, le tiene maniatado.

Teme que le ocurra lo que le pasaba cuando mandaba en la redacción y alguien, cualquier (en efecto, todos se atreven a mandarte), se le acercaba y le comentaba “podrías hacer un reportaje de…” Él les llamaba ‘la máquina de encargar’. Las redacciones, según Ramon, están plagadas de encargadores.

Encargadores y reclamadores. “Como está lo nuestro”, “cuánto os queda”, “venga, que me esperan en el cine”…Ellos sí pueden ir al cine, Ramon prefiere leer, tomar notas y, de vez en cuando, mirar al santo Robert Álvarez, otro maestro del oficio, y decirle una de sus frases favoritas: “Tanta roba, tan poc sabó y tan neta que la volen”.