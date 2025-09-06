Nueva alerta de Protecció Civil en los móviles: estas son las cuatro fechas y territorios afectados

Protecció Civil de la Generalitat ha anunciado que se realizarán pruebas del sistema de alertas a teléfonos móviles para casos de emergencia ES-ALERT durante los meses de septiembre y octubre en toda Catalunya para evaluar su funcionamiento y eficacia, informan en un comunicado este jueves.

Las pruebas se harán en 4 días diferentes: el 10 de septiembre sonarán en Lleida, Alt Pirineu y Aran; el 16 de septiembre, en Girona y Catalunya Central; el 30 de octubre, en Tarragona, Terres de l'Ebre y Penedès y el 8 de octubre, en Barcelona.

Todas las pruebas se realizarán a las 10 horas y en los teléfonos sonará una alerta estridente y se recibirá el mensaje: "Prueba de alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte. Es una prueba".

El Sistema Nacional de Protección Civil, es el más nuevo y promete ser el más rápido y efectivo, pero hay otras formas de comunicación como las redes sociales o las páginas webs oficiales.

Todas las pruebas