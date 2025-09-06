Maribel Tarrès, directora de instituto: "Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles"

-Una de las novedades de este curso 2025-2026 es la prohibición total de los móviles en el instituto. ¿Cómo lo viven?

-Fatal. No lo entiendo. No entiendo que la respuesta ante un problema por parte del Departament de Educació sea prohibir. Educación es educar. Es mucho más natural trabajar desde las escuelas para educar en los usos de los móviles. Los niños, el móvil lo usarán igual, y ¿dónde lo usarán? Fuera de la escuela. ¿Cómo? En TikTok, en redes... No aprenderán a trabajar con el móvil. Desde los centros les enseñábamos a trabajar con ellos. El móvil es un trocito de los niños, ahora mismo. No digo que esté de acuerdo, pero es así. Los niños tienen una vida real y una virtual, y la virtual la tienen en el móvil. Me gustaría que la conselleria se echara atrás y dejara a los profesionales trabajar según su proyecto educativo.

"El móvil es un trocito de los niños, ahora mismo; no digo que esté de acuerdo, pero es así"

-¿En su centro usaban el móvil con fines educativos, cuando se podía?

-¡Hacíamos de todo! Era normal usar el móvil. Cada año hacemos una semana de cine con la ESCAC, y hacemos cortos usando los móviles para hacer los ejercicios. Ahora lo tendremos que adaptar todo. Y lo haremos, pero no estamos de acuerdo.

"Hay institutos no catalogados como complejos que se encuentran con situaciones muy bestias y sin recursos para atender esa diversidad"

-Uno de los asuntos que ha marcado este inicio de curso es la necesidad de más recursos para hacer frente al creciente alumnado con necesidades educativas, en un contexto, además, con una cifras altísimas de matrícula viva (casi 75.000 el curso pasado). ¿Cómo lo gestionan, en un centro catalogado de máxima complejidad como el suyo?

-Claro que tenemos más problemas los centros que tenemos un índice más alto de complejidad, en el sentido de que tenemos que intentar cubrir unas necesidades que a veces en casa no se cubren, pero de necesidades hay muchas, y eso es algo que la gente no piensa. Hay muchos casos de niños que no son NESE B porque no tienen problemas económicos, pero tienen muchos problemas sociales y nadie les atiende. Hay institutos que no son catalogados como complejos y se encuentran con unas situaciones muy bestias y no tienen recursos para atender esa diversidad.

Maribel Tarrès, este viernes en el IE Feixes de Terrassa. / Jordi Otix

-¿Qué tipo de situaciones?

-De salud mental, por ejemplo. Situaciones que no tienen que ver con el dinero. Claro que no tener dinero agrava las situaciones, si tienes un proceso de desahucio lo dificulta todo, pero hay muchos chicos de clase media que no tienen ningún tipo de 'NESE' que también tienen mucha necesidad de un psicólogo o de un profesional de salud. Tendemos a pensar que los centros de máxima complejidad son más difíciles de gestionar, pero todos los centros lo son. Al alumnado socialmente desfavorecido, mostrándole cariño te lo ganas muy rápido. Es muy extendida la visión de que los centros con este alumnado son centros con mucha disrupción, aquello que sale por la tele de las agresiones, pero yo creo que no es verdad. Los centros por ser complejos no son así. Hay casos y casos en todas partes. Nosotros aquí tenemos muy poca disrupción, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer todos los centros es adaptar el proyecto educativo a las necesidades del alumnado.

"Hay niños que no son NESE B porque no tienen problemas económicos, pero tienen muchos problemas sociales, de salud mental, y nadie les atiende"

-¿Y cómo se hace, eso?

-Nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos en secundaria es ‘speaking’ una hora a la semana. En nuestro centro, la mayoría de alumnos no pueden estudiar inglés en una escuela de idiomas. Entonces, lo hacemos dentro de la escuela, en horas de clase. Y en música, por ejemplo, tenemos el proyecto Rockin, en el que tocan en bandas y salen a hacer bolos por el mundo. Se trata de abrir puertas. Nuestro trabajo es acompañar a los chicos dónde no llegarían solos. Estirarles para que puedan ir más allá, y eso lo tienen que hacer los institutos complejos y los no complejos. En la ESO hacemos también las optativas internivel. Juntamos a niños de distintos cursos para hacer cosas prácticas: teatro, escritura creativa, actividades deportivas, hacer de ‘manitas’ en el centro, pintando alguna pared o arreglando algún mueble... así descubrimos sus talentos.

"Nuestro trabajo es acompañar a los chicos dónde no llegarían solos. Estirarles para que puedan ir más allá, y eso lo tienen que hacer los institutos complejos y los que no lo son"

-Si pudiera pedir un deseo para el curso que ahora empieza, ¿cuál sería?

-Que todo vaya bien... y que reduzcan la burocracia. La consellera Esther Niubó salió el curso pasado diciendo que reducían la burocracia, pero yo aún no lo he visto por ningún lado. No paran de pedirnos papeles para todo, justificaciones para los programas europeos, ahora unos datos para un aplicativo que ya tienen por otro lado... La reducción de la burocracia es mi gran sueño.