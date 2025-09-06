Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendios forestales

León registra cuatro nuevos incendios originados en hora y media en varios puntos de la provincia

Los fuegos se suman a los que estaban activos desde la oleada de agosto en Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro

Efectivos trabajan en el incendio Fasgar, en León, el pasado 28 de agosto.

Efectivos trabajan en el incendio Fasgar, en León, el pasado 28 de agosto. / Fernando Otero - Europa Press

EP

Valladolid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

León registra este sábado cuatro nuevos incendios forestales que se han originado en diferentes puntos de la provinica y que se suman a los que estaban activos desde la oleada de agosto en Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro.

En concreto, en la jornada de este sábado se han declarado nuevos incendios en las localidades de Acebedo, Torre de Babia, Toral de Fondo y Garaño, en los que trabajan casi una quincena de medios para luchar contra el avance de las llamas.

El primero de los incendios se ha originado por causas que se investigan sobre las 14.50 horas en la localidad leonesa de Acebedo, en la comarca de Riaño, donde trabajan cinco medios.

En Garaño, el fuego se ha originado, también por causas que se investigan, a las 15.00 horas. Unos 20 minutos más tarde se ha declarado el incendio de Torre de Babia, en la comarca de Villablino, y casi una hora más tarde, a las 16.09, se ha originado el de Toral de Fondo, en la comaca de La Bañeza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  2. Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
  3. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  4. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  5. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  6. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  7. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  8. Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios

Pistolas, kalashnikov y fusiles semiautomáticos, las armas preferidas por los narcos en España

Pistolas, kalashnikov y fusiles semiautomáticos, las armas preferidas por los narcos en España

España requisa cada año 8.000 armas ilegales: así funciona el mercado negro

España requisa cada año 8.000 armas ilegales: así funciona el mercado negro

La portada de EL PERIÓDICO del 7 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 7 de septiembre de 2025

Aviso de tormenta preocupante en Nueva York, con posibles tornados e inundaciones

Aviso de tormenta preocupante en Nueva York, con posibles tornados e inundaciones

León registra cuatro nuevos incendios originados en hora y media en varios puntos de la provincia

León registra cuatro nuevos incendios originados en hora y media en varios puntos de la provincia

Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp

Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp

El momento en que Shakira "invoca" la lluvia en pleno concierto en Querétaro, México

El momento en que Shakira "invoca" la lluvia en pleno concierto en Querétaro, México

Un motorista, en estado crítico tras accidentarse en la C-31 en Badalona

Un motorista, en estado crítico tras accidentarse en la C-31 en Badalona