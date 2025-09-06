La jueza acuerda prisión sin fianza para el presunto asesino de mujer en Lloret de Mar

La magistrada del juzgado de guardia de Blanes (Girona) ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte violenta de una mujer en Lloret de Mar (Girona).

Según ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la causa está abierta por los delitos de asesinato, agresión sexual con agravante de género y robo con violencia. La causa seguirá su tramitación en un juzgado de instrucción al no tratarse de un caso de violencia sobre la mujer, ha resaltado el TSJC.

El hombre fue detenido por Mossos d'Esquadra el pasado jueves por su presunta implicación en la muerte de la mujer cuyo cadáver ha sido hallado horas antes con signos de violencia en un céntrico piso de uso turístico en Lloret de Mar (Girona).

Según fuentes cercanas al caso, al detenido, vecino de Lloret de Mar, de 35 años, le constan denuncias anteriores por violencia sexual.

Tras su detención, el sospechoso reconoció haber estado con la víctima en el inmueble donde se encontró el cadáver porque, según su versión, era una mujer prostituida que se había encargado de alquilar el apartamento turístico para utilizarlo en sus trabajos sexuales, según fuentes cercanas al caso.

En el interrogatorio, el detenido no dio ninguna explicación de lo que había sucedido en el apartamento y, cuando se le preguntaba por las circunstancias del crimen, se escudaba en falta de memoria o se acogía a su derecho a no declarar.