Sucesos
La jueza acuerda prisión sin fianza para el presunto asesino de mujer en Lloret de Mar
La causa está abierta por los delitos de asesinato, agresión sexual con agravante de género y robo con violencia
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
La magistrada del juzgado de guardia de Blanes (Girona) ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte violenta de una mujer en Lloret de Mar (Girona).
Según ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la causa está abierta por los delitos de asesinato, agresión sexual con agravante de género y robo con violencia. La causa seguirá su tramitación en un juzgado de instrucción al no tratarse de un caso de violencia sobre la mujer, ha resaltado el TSJC.
El hombre fue detenido por Mossos d'Esquadra el pasado jueves por su presunta implicación en la muerte de la mujer cuyo cadáver ha sido hallado horas antes con signos de violencia en un céntrico piso de uso turístico en Lloret de Mar (Girona).
Según fuentes cercanas al caso, al detenido, vecino de Lloret de Mar, de 35 años, le constan denuncias anteriores por violencia sexual.
Tras su detención, el sospechoso reconoció haber estado con la víctima en el inmueble donde se encontró el cadáver porque, según su versión, era una mujer prostituida que se había encargado de alquilar el apartamento turístico para utilizarlo en sus trabajos sexuales, según fuentes cercanas al caso.
En el interrogatorio, el detenido no dio ninguna explicación de lo que había sucedido en el apartamento y, cuando se le preguntaba por las circunstancias del crimen, se escudaba en falta de memoria o se acogía a su derecho a no declarar.
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
- Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios
- Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso