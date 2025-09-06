Joaquín Moeckel, abogado: "Si te pierden la maleta, debes poner la queja en el propio aeropuerto"

Un mismo temor se instala en la mente de todos los viajeros mientras ven pasar las maletas por la cinta del aeropuerto a la espera de su equipaje: ¿y si se ha perdido la mía? Una problemática que, cuando ocurre, se convierte en un verdadero dolor de cabeza para quien la sufre hasta que recupera sus pertenencias o la aerolínea le indemniza por el error. Una realidad sobre la que se ha pronunciado el abogado sevillano Joaquín Moeckel, que ha mostrado los pasos a seguir para solventar esta situación.

El experto ha hablado de este tipo de contratiempos después de que se diera a conocer que el juzgado ha fallado a favor de un pasajero que había denunciado a una aerolínea por perderle la maleta, pero no tenía ningún documento en el que se especificara cuántos días había estado desaparecida. "Nadie ha probado los días porque tiene un papel firmado, pero sin fecha, pero el juez se ha decantado por la parte más débil, que es el usuario, y le ha indemnizado por cada día que no ha tenido su maleta", ha señalado el abogado.

Qué hay que hacer ante la pérdida del equipaje

Pero para que esta problemática no se repita y se pueda reclamar la totalidad de los días de extravío con mayor seguridad, el abogado ha aconsejado presentar la reclamación antes de abandonar el aeropuerto: "Estás en la cinta, esperas un rato razonable y no aparece la maleta. Pues desde el propio aeropuerto te debes ir a los mostradores de la línea con la que has volado y pones la queja".

Sobre la importancia de reclamar en el mismo momento en el que se detecta la pérdida, Moeckel ha añadido: "Más que nada porque hay un tiempo para poner la reclamación, entonces si tú te vas de allí y no pones la queja porque te dicen 'no se preocupe, eso se lo mandamos cuando aparezca', ¿cómo consta la pérdida?'".

Tal y como ha mostrado la propia Junta de Andalucía, si se produce una pérdida, daño o deterioro en el equipaje, la responsabilidad recae sobre la compañía aérea contratada, "a la que debe comunicarse la incidencia, para que responda reparando o restituyendo el perjuicio causado". "Es esencial informar de la incidencia inmediatamente, antes de abandonar el aeropuerto, acudiendo a los mostradores de la aerolínea o a los servicios de asistencia en tierra", ha añadido.

Para llevar a cabo esta reclamación, será necesario cumplimentar el Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), que se debe emitir en el mismo momento en el que se produce el incidente. Será necesario entregar una copia a la aerolínea y guardar otra para el usuario. "Este documento no sustituye a la reclamación formal, pero es un requisito imprescindible para demostrar la incidencia. Sin él, será difícil acreditar la situación", ha afirmado.

Qué hacer ante el daño o pérdida del equipaje

Asimismo, el Gobierno andaluz ha recomendado presentar la reclamación inmediatamente después de haber cumplimentado este documento a pesar de que se cuente con un mayor plazo de reclamación, que es de 7 días desde la recepción del equipaje en el caso de las maletas dañadas, y de 21 desde que se recupere para los retrasos en la recepción del equipaje.

"Cuando se produzca la pérdida del equipaje, aunque no hay un límite concreto, se recomienda reclamar tan pronto como sea posible, tras los 21 días en que el equipaje haya estado retrasado o después de que la compañía confirme su pérdida", ha incidido, además de aconsejar guardar todos los documentos relacionados con el viaje, como billetes, tarjetas de embarque y el PIR, ya que serán necesarios para respaldar la reclamación.