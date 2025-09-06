Francia prohibirá los saquitos de nicotina que están triunfando entre los jóvenes

Las bolsitas, perlas y chicles de nicotina, productos dirigidos especialmente a los jóvenes, estarán prohibidos en Francia a partir de marzo de 2026, según un decreto publicado este sábado en su diario oficial. El gobierno francés ya anunció en otoño de 2024 su intención de prohibir estas bolsitas de nicotina, también conocidas como 'pouches' y popularizadas bajo la marca comercial Snus, de origen sueco, debido al aumento de intoxicaciones que se está registrando entre los adolescentes.

Se trata de una especie de saquitos con polvos de color blanco, similares a las bolsitas de té, que se colocan entre el labio superior y las encías y que, a base de chuparlas, desprenden nicotina, pero sin tener que encender un cigarrillo o un vapeador. Los médicos llevan tiempo avisando de que, pese a su creciente popularidad, no son inocuos para la salud y pueden provocar un chute de nicotina, que genere adicción y otros problemas de salud.

Y es que, según han denunciado entidades como la Asociación Española contra el Cáncer, algunas de ellas contienen la misma cantidad que 25 cigarrillos. Los jóvenes han sido uno de los segmentos de población que más rápidamente se ha acercado a ellas, como alternativa a los cigarrillos tradicionales e incluso los vapeadores.

En estos momentos, también en España existen lagunas legales sobre su consumo y comercialización, por lo que el Gobierno tiene intención de incluir estas bolsitas en el nuevo decreto antitabaco, de manera que se apliquen a la nicotina para chupar restricciones similares a las que tiene el tabaco de combustión.

Los populares ‘snus’ suecos, que han inspirado las bolsitas con nicotina, están prohibidos en la UE porque contienen tabaco, pero las que se venden solo con nicotina nadan en la alegalidad, por lo que pueden ser vendidas por internet y en cualquier establecimiento y adquiridas por menores.

Su expansión ha reabierto también el debate sobre los métodos antitabaco y ha dividido a los que consideran que es mejor fomentar las nuevas formas de consumo, menos dañinas para la salud, con el objetivo de facilitar la deshabituación de los fumadores de los cigarrillos convencionales, de lo que defienden que hay que vetar todos los productos, puesto que pueden atraer a nuevos consumidores y no son inocuos para la salud.