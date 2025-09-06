El último año pluviométrico en Catalunya ha sido el cuarto más lluvioso desde 2005

Catalunya cierra un año pluviométrico (los 12 meses que van del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025) con un balance más que positivo, pero no de récord. Ha sido, según constata el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) un año lluvioso en gran parte del país, incluso muy lluvioso en áreas interiores y del sur, pero no ha sido ni el primero ni el segundo en precipitaciones. De hecho, el que ahora ha terminado ha sido el cuarto año pluviométrico de las últimas dos décadas, esto es desde 2005, en 70 de las 110 estaciones meteorológicas que el Meteocat tiene en el territorio catalán e, incluso, en localidades como Granollers (Vallès Oriental) y Tàrrega (Urgell) ha sido el cuarto con más pluviometría de los últimos 75 años.

En conjunto, el ejercicio se ha cerrado con un superávit de lluvias en buena parte de Catalunya, y es especialmente relevante porque ha puesto fin a un ciclo de cuatro años secos consecutivos, que habían sumido a esta comunidad en una crisis hídrica muy grave. Solo en algunas zonas del cuadrante nororiental y del norte del Pirineo occidental el de 2024-2025 ha sido un año pluviométrico que encajaría dentro de la normalidad, mientras que la precipitación ha sido ligeramente deficitaria en el este del Alt Empordà y en el norte del Pallars Sobirà.

A diferencia del año pasado, cuando fuera de la alta montaña solo se superaron los 1.000 litros de lluvia por metro cuadrado de forma muy puntual, este año esta cantidad se ha podido recoger en una extensa área del norte y del noreste, y también en la sierra de Els Ports, "donde se ha superado este umbral con comodidad", con más de 1.700 litros, según destaca el Meteocat. Los valores alcanzados en los últimos 12 meses en la alta montaña han rebasado los 1.300 litros y puntualmente, en Espot (Pallars Sobirà) han alcanzado los 2.000.

El pasado fue un año lluvioso en un 80% de la superficie total de Catalunya, donde la precipitación recogida superó el 110% respecto del valor de la media climática de referencia del periodo 1991-2020. En algunos lugares incluso se puede considerar el año como muy lluvioso. En concreto, en pequeñas áreas del interior y del extremo sur, donde se ha sobrepasado el 150% respecto a la media climática: en el Pirineo occidental, el Segrià y la Conca de Barberà, áreas del Solsonès, Segarra, Urgell, Alt Camp y Alt Penedès, y también al sur, en el Montsià.