Investigan como violencia machista el asesinato de una mujer en un alojamiento turístico de Lloret

El Ministerio de Igualdad ha informado este viernes que investiga como violencia machista el asesinato de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado el jueves en un apartamento turístico de Lloret de Mar (Girona). Los agentes encontraron el cuerpo de la víctima sobre la cama, con lesiones en la cara y otras partes del cuerpo y todo apunta a que fue asfixiada y, además, pudo ser agredida sexualmente.

En la tarde del jueves fue detenido un hombre que se había dejado la cartera con su documentación y varias tarjetas de crédito en el escenario del crimen. El arrestado, vecino de Lloret de Mar, de 35 años, tiene denuncias previas por violencia sexual.

Tras su detección, el sospechoso reconoció haber estado con la víctima en el apartamento turístico porque, según su versión, era prostituta y utilizaba el inmueble para ejercer el trabajo sexual. Sin embargo, ni durante el interrogatorio ni durante la reconstrucción de los hechos, que se llevó a cabo en escenario del crimen, con la comitiva judicial, el detenido dio alguna explicación sobre lo sucedido, porque o bien alegó falta de memoria o se acogió a su derecho a no declarar.

En el registro del apartamento, que se prolongó durante horas, los agentes no encontraron ni la documentación ni el teléfono móvil de la víctima, por lo que sospechan que pudo llevárselo el asesino para esconder pruebas tras cometer el crimen. La persona que gestiona el piso turístico, situado en el número 16 de la calle Sant Bartomeu, muy cerca del ayuntamiento, fue quien localizó el cadáver y avisó a la policía local y estos a los Mossos d'Escuadra.

Violencia machista

En las próximas horas, el detenido pasará a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Blanes, que es el encargado de investigar el caso y ha decretado secreto de sumario. Además, el Ministerio de Igualdad ha informado de que investiga si se trata de un nuevo crimen de violencia de género, en el caso de que el detenido haya mantenido una relación sentimental con la víctima. De ser así, la mujer, de origen colombiano y que llevaba poco tiempo residiendo en Lloret, sería la víctima número 26 en lo que llevamos de año por violencia de género.

Por el contrario, si el detenido no era o había sido su pareja pero sí la asesinó por ser mujer o tras agredirla sexualmente, el crimen se contabilizará como feminicidio fuera de la pareja, registro que se publica cada seis meses desde 2022 y contabiliza 72 muertes hasta el año 2024. Este año aún no se ha actualizado.

En este contexto, medio centenar de personas se han concentrado este viernes al mediodía frente al ayuntamiento de Lloret de Mar para llevar a cabo un minuto de silencio y condenar la nueva muerte violenta. En la concentración, la consellera d'Igualdat i Feminisme, Eva Menor, ha pedido "tolerancia cero con la violencia hacia las mujeres".