Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 6 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  2. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  3. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  4. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  5. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  6. Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso
  7. Vuelta al cole con angustia por el cambio de grupo en primaria: 'Mi hijo lo vive como un castigo
  8. Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios

La OMS levanta la emergencia sanitaria por la mpox, previamente conocida como 'viruela del mono'

La portada de EL PERIÓDICO del 6 de septiembre de 2025

La tasa de abandono escolar temprano baja al 12,6%

La Fiscalía insta a prevenir el acoso escolar tras constatar 1.196 delitos en 2024

La Fiscalía Antidroga alerta del inicio del consumo de cannabis entre niños de 9 y 10 años

El guardia civil detenido junto al tío de Márc Márquez pidió 30.000 euros al contrabandista asesinado en Rialb

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

