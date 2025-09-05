Un niño muere y otro permanece hospitalizado en Cuba tras consumir paracetamol caducado

Un niño de cinco años falleció este miércoles en La Habana y otro de once permanece hospitalizado en la provincia de Santiago de Cuba después de consumir paracetamol caducado, según confirmó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). El menor de cinco años comenzó a convulsionar tras recibir en su casa un comprimido de 500 miligramos “de producción extranjera” que había expirado en 2020. Fue atendido en el hospital del municipio Songo-La Maya durante dos días, pero finalmente murió, según ha informado la dirección provincial de Salud en una nota publicada en el diario local Sierra Maestra. Las autoridades sanitarias explicaron que, en la misma vivienda, un segundo niño de once años presentó síntomas similares por haber ingerido la misma medicina. Este paciente llegó al hospital en estado grave, pero actualmente se encuentra “recuperado, estable y bajo observación” en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El Minsap, que investiga el caso, hizo un llamamiento a “reforzar las medidas de seguridad en el manejo de productos farmacéuticos en el hogar” y subrayó la necesidad de “fortalecer la educación sanitaria en las comunidades” para evitar tragedias similares.

Escasez crónica de medicamentos

El suceso se produce en un contexto de fuerte crisis económica en Cuba, que desde hace cinco años arrastra una grave escasez de alimentos, medicinas y combustible. La falta de medicamentos en farmacias y hospitales obliga con frecuencia a recurrir al mercado informal, donde los precios pueden multiplicar por diez los del país de origen. Además de las transacciones entre particulares, proliferan redes de emigrantes cubanos en Estados Unidos y España que envían fármacos a la isla a través de canales informales.

El Gobierno cubano atribuye la situación en parte a las sanciones económicas de Estados Unidos, que -según La Habana- encarecen la compra de materias primas y tecnologías, complican las transacciones con terceros países y limitan el acceso a financiación internacional.