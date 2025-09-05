El instituto de La Florida denuncia el "desmantelamiento" de su equipo de atención social en un contexto de máxima necesidad

En un inicio de curso escolar marcado por el colosal reto de sacar hacia adelante una escuela con unas aulas cada día más de complejas, con un 35% de pobreza infantil, la asamblea de profesionales del instituto de máxima complejidad Eduard Fontserè de La Florida (L’Hospitalet) denuncia que el Departament d'Educació i FP ha "desmantelado" su equipo social, tras no renovar los contratos de la educadora social Tània Moriana y la integradora social Elena Aracil, una vez finalizado el programa impulsado en el curso 2020-2021 por el Plan de Mejora de Oportunidades Educativas. Una situación que la unida e implicada plantilla del instituto luchó por evitar hasta el último minuto, llegando a organizar una movilización sin precedentes: profesores haciendo huelga por el puesto de trabajo de sus compañeras, "un pilar para la convivencia, la orientación académica y el bienestar del profesorado en uno de los centros más complejos de la ciudad".

El equipo del instituto recuerda que las trabajadoras que este curso no siguen en el centro han atendido cientos de casos de alumnado vulnerable; han acompañado a familias y docentes; han participado en procesos de mediación; se han coordinado con servicios sociales y agentes del ámbito social, educativo y sanitario del territorio; y han impulsado tanto el proyecto de convivencia como planes de atención educativa individualizada. "La dotación actual, con una sola técnica de integración social en una plaza estructural, es totalmente insuficiente para atender a una comunidad educativa como esta, con más de 400 alumnos", denuncian.

Situación generalizada

La asamblea del Instituto Eduard Fontserè considera así que el Departament "ha abandonado sin miramientos al alumnado más vulnerable", situación que, añaden, "han sufrido otros centros de alta y máxima complejidad de la ciudad y de otras zonas del país, con la retirada de la mayoría de los equipos sociales que estaban en funcionamiento hasta ahora, fruto de programas temporales".

Los profesionales llevan mucho tiempo señalando la necesidad de cambiar la financiación de la escuela, para no depender de ayudas o programas europeos

Profesionales que trabajan en escuelas de alta complejidad y expertos en educación llevan mucho tiempo señalando la necesidad de cambiar la financiación de los centros educativos para no depender de ayudas o programas europeos. La consellera, de hecho, asegura que el Govern está trabajando en un cambio en el modelo de financiación de la escuela que tenga en cuenta su composición social, no solo el número de estudiantes, para evitar estas situaciones. Ahora mismo el apoyo extra a estas escuelas no es estructural y depende de planes o programas europeos que, al finalizar, desencadenan situaciones como la actual.

130 profesionales menos

En el comunicado hecho público este viernes por los trabajadores del instituto de La Florida denuncian también que este curso ha comenzado con 130 profesionales del ámbito social menos, lo que motivó una concentración el pasado lunes ante las puertas del Departamento convocada de forma unitaria por diferentes sindicatos educativos —CGT, CNT, UGT, CCOO, Ustec y Sindicat Junts—, que reclamaban que estas plazas fueran estructurales.

Los sindicatos denuncian que el curso empezará el lunes con 130 profesionales del ámbito social menos en la escuela catalana pese a la situación cada día más compleja

A ojos de la asamblea de profesionales del Fontserè, prosigue el comunicado, resulta "sorprendente" que mientras esto ocurre, "la consellera aparezca en los medios insistiendo en que este debe ser el curso de detectar para prevenir", mientras, denuncian, "la realidad ineludible de centros como el Fontserè es que, con estas carencias, habrá muchos casos de alumnado que inevitablemente quedará sin atender".

Según datos de la propia conselleria, a finales del curso pasado había más de 335.000 alumnos con necesidades de apoyo educativo entre I3 y 4º de ESO. Es decir, 9.000 alumnos más que el curso anterior y un tercio del total del alumnado que hasta junio cursaba la educación obligatoria. De estos, la mayoría (292.380) son alumnos socioeconómicamente vulnerables o con problemas de inclusión, "una problemática que en el barrio de La Florida conocen bien", concluye el comunicado de los profesionales del Fontserè.