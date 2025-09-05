Ilkka Tuomi, experto en IA: "No se trata de amar o temer a la inteligencia artificial, sino de comprenderla"

La inteligencia artificial se ha convertido ya en un recurso cotidiano, tanto en el trabajo como en el ámbito personal. Y esto es solamente el principio. Ante esta aceptación masiva de herramientas como ChatGPT cabe preguntarse si la sociedad está de verdad preparada para ponerse en sus manos. El filósofo y científico informático finlandés Ilkka Tuomi aboga por un uso de la IA socialmente responsable y comprometido con el aprendizaje humano. En julio participó en la Escuela de Verano AIHUB, organizada por el AIHUB-CSIC y Fundación La Caixa.

¿Le ha sorprendido la rapidez con la que la inteligencia artificial ha sido aceptada, sin apenas debate ni reflexión?

Sí, absolutamente. A pesar de que la IA tiene una historia muy larga, la llegada de herramientas como ChatGPT ha generado un impacto enorme, porque la gente ha podido interactuar de repente con una IA en lenguaje natural y en su propio idioma. Pero después del asombro inicial, debemos tener una mirada más crítica. Estas tecnologías no funcionan como creíamos; cometen errores, reproducen sesgo y se limitan a repetir lo que ya se ha dicho en internet. No razonan ni verifican como lo haría una persona. En algunas áreas, la IA puede ser muy útil, pero en otras, no.

Entonces, ¿deberiamos tenerle miedo o estar entusiasmados?

Creo que más bien necesitamos comprenderla. Hay que construir una conciencia básica, lo que algunos llaman una alfabetización en IA, para saber de qué hablamos. Estas máquinas aprenden de forma primitiva, asociando cosas, como hacen los animales. El aprendizaje humano, en canvio, es cultural, conceptual. Y por eso dudo mucho que estos sistemas puedan algún día alcanzar una inteligencia comparable a la humana.

¿Hace falta un debate público sobre los problemas éticos y medioambientales que comporta el uso masivo de la IA?

La ética no está en la IA en sí, sino en el uso que hacemos de ella. Así que el debate ético debe centrarse en cómo estas herramientas afectan a nuestras infraestructuras de conocimiento, a la democracia y al modo en que participamos en procesos sociales y políticos. A nivel medioambiental, consumen una gran cantidad de energía, con lo que los modelos de deep learning podrían ser los sistemas de computación más ineficientes jamás creados. Así que, como sociedad democrática, necesitamos hacernos preguntas sobre estas herramientas.

¿Qué papel puede tener la IA en la evolución del sistema educativo?

La educación ya está cambiando y no solo por la tecnología. Estamos saliendo de la era industrial, vivimos un cambio sistémico: económico, social, cultural, geopolítico... Y en ese contexto, debemos cuestionarnos cuál es su función social. Quizás ya no se trata solo de transferir conocimiento del libro al estudiante, sino de formar personas capaces de participar activamente en la sociedad. Esto tiene implicaciones profundas sobre qué mundo queremos construir. Si tenemos clara la visión, podremos entender cómo y dónde entra la tecnología. El poder está muy mal repartido, pero es preciso recuperar nuestro papel como ciudadanos para decidir qué hacer con estas tecnologías.

En Catalunya se ha tomado la decisión de reducir las pantallas en las escuelas y volver a métodos analógicos. ¿Le parece apropiado?

Sí, en cierto modo. Creo que es útil disminuir el uso de tecnologías digitales en las escuelas, al menos mientras entendemos mejor cómo y por qué usarlas. Hay demasiado entusiasmo, demasiada urgencia, y eso no siempre conduce a buenas decisiones. La educación es mucho más que tecnología. Antes de incorporar la inteligencia artificial, hay que repensar hacia dónde debe evolucionar la educación.