La Fiscalía Antidroga alerta del inicio del consumo de cannabis entre niños de 9 y 10 años

La Fiscalía Antidroga tiene una "especial preocupación" por el incremento del consumo de cannabis en población cada vez más joven tras haber detectado casos de inicio del consumo en niños de 9 y 10 años y teme en un "futuro cercano" un "problema de salud pública" por el aumento de enfermedades mentales. La Fiscalía deja constancia de esa inquietud en la Memoria correspondiente al año 2024, hecha pública con motivo de la apertura del año judicial, en la que pone el foco sobre una "cada vez más acusada tendencia social que trata de imponer una visión positiva" del cannabis.

El problema -apuntado por la fiscalía de Baleares- es mayor por la proliferación de sustancias modificadas genéticamente para alcanzar elevadas concentraciones de THC (componente psicoactivo del cannabis), que ya supera en ocasiones el 40 %.

El ministerio público tiene bajo su foco a las asociaciones cannábicas, que se han multiplicado en los últimos años, para impedir que las utilicen para una distribución indiscriminada

"Se pueden ya percibir los aumentos de casos de esquizofrenia y bipolaridad entre adolescentes y adultos", subraya Antidroga, que, por contra, detecta ciertas actitudes "sorprendentemente comprensivas y tolerantes, incluso de cierta empatía" hacia el consumo de estas drogas mientras crece el rechazo al alcohol y al tabaco.

Lamentan que sustancias de gran consumo como la cocaína y también el cannabis no parecen estar en las prioridades de las preocupaciones de la sociedad

"A diferencia de la alerta derivada del enorme número de muertes, especialmente de jóvenes, provocadas por la heroína en los años 80 y 90, que pusieron el foco de la sociedad en esta lacra, en este momento, la callada y progresiva afectación a la salud que provocan sustancias de gran consumo como la cocaína y también el cannabis no parecen estar en las prioridades de las preocupaciones de la sociedad", analiza.

El ministerio público tiene bajo su foco a las asociaciones cannábicas, que se han multiplicado en los últimos años, para impedir que las utilicen para una distribución indiscriminada de cannabis, "bajo el paraguas de una actividad solo en apariencia lícita", y se mantiene una actitud proactiva en la persecución de grandes plantaciones de marihuana que suelen, además, llevar asociados la comisión de delitos, como defraudaciones de agua y de fluido eléctrico.

Ocio nocturno

Por otra parte, como apunta se ha apreciado un peligroso incremento de las aprehensiones derivadas de MDMA y de la cocaína rosa o 2cb (denominada popularmente 'tusi'), vinculadas al ocio nocturno y, por tanto, "muy accesibles para jóvenes y adolescentes".

Su consumo lleva asociado "un muy nocivo impacto en la salud, maximizado por su mezcla, en ocasiones de manera simultánea, con el cannabis y el alcohol".

En su análisis territorial, la Fiscalía se centra en Catalunya y asegura que la "benevolencia" con que se observan las plantaciones de cannabis "no se corresponde con el peligro que arrastra esta actividad", y subraya que el gran volumen de cultivo y producción de marihuana en la comunidad es una "gran amenaza" para la seguridad del territorio.

Crimen organizado

Y lo es porque está dando lugar a la implantación del crimen organizado, con episodios de enfrentamientos con armas de fuego entre tramas delincuenciales relacionadas con el robo de plantas y cosechas de marihuana.

"Teniendo en cuenta que los vigilantes de las plantaciones y almacenes portan normalmente armas de fuego, se producen episodios de gran violencia con detenciones ilegales, lesiones y varios homicidios que reflejan con claridad una oscura realidad que viene creciendo desde hace años", concluye la Fiscalía.