Sensibilización
La Diputación de Barcelona presenta la campaña 'Parla, t'escoltem' para prevenir el suicidio
Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso
EP
La Diputación de Barcelona presentará este lunes la campaña de sensibilización 'Parla, t'escoltem' para reforzar el apoyo a los municipios para prevenir el suicidio.
En un comunicado este viernes, la institución ha explicado que la iniciativa se presentará en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y contará con una mesa redonda conducida por el periodista Adam Martín con las entidades Després del Suïcidi - Associació de Supervivents (DSAS), la Fundació Ajuda i Esperança y la Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi.
Ha remarcado que el suicidio es la "principal causa de muerte" entre las personas de Barcelona de 15 a 44 años, según datos del Informe de Indicadores de Salut Local 2024.
La diputada de Salut Pública, Gemma Tarafa, ha considerado que los municipios son los agentes "clave" para abordar cambios en las políticas de prevención y acompañamiento en el entorno suicida.
A lo largo de este año, los municipios de Mataró, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Manresa, Igualada y Sant Boi de Llobregat están llevando a cabo sesiones de trabajo en el marco de una prueba piloto de la diputación para "identificar acciones ya en marcha y necesidades en torno a la prevención".
