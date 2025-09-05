La tasa de abandono escolar temprano baja al 12,6%

Tras cuatro año estancada en la misma cifra, la tasa de abandono temprano educativo en España -la población entre 18 y 24 años que, como máximo, tiene el graduado en ESO y no continúa estudiando- ha bajado en los últimos meses de la barrera del 13% y se sitúa ahora en el 12,6%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y el análisis realizado por el servicio de estudios de Funcas comparando los últimos dos trimestres de 2024 y los dos primeros trimestres de 2025. En Catalunya también ha bajado, del 13,7% al 13%.

La evolución de la cifra española, informa Efe, se había estancado en los últimos cuatro años ya que en 2021 se registró una tasa del 13,3%, en 2022 subió al 13,9%, en 2023 volvió a bajar al 13,7% y en 2024 descendió hasta el 13%.

"En cualquier caso, el descenso no evita que España esté aún lejos del objetivo europeo del 9% fijado para 2030", explica el director del área de Educación de Funcas, Ismael Sanz, que recuerda que "somos el segundo país con mayor tasa de abandono de la UE, solo mejor que Rumanía (16,8%) y estamos lejos de la media de la media europea, actualmente del 9,3%".

Por otra parte, las diferencias territoriales son muy significativas, ya que en 2025 la brecha oscila entre el 20,6% de tasa de abandono temprano de Murcia y el 3,8% que registra el País Vasco. Cantabria (6,1%), Madrid (9,3%) o Navarra (9,6%) también registran tasas bajas, frente a cifras del 18,8% de Ceuta y Melilla.

No obstante, hay comunidades que han realizado esfuerzos para reducir estas tasas, como es el caso de Andalucía que ha pasado de un 16,9% en 2023 al 15,5% en 2024 y al 14,8% en 2025.

También Castilla y León ha mejorado su abandono escolar rozando el 9,7% este año, mientras que la Comunidad Valenciana lo ha reducido del 15% en 2023 al 13,8% en 2025.

Funcas recuerda en su informe que el abandono escolar temprano está estrechamente vinculado al nivel educativo de las familias ya que los jóvenes cuyas madres solo tienen estudios primarios presentan una probabilidad de abandono 14 veces mayor que aquellos con madres con estudios superiores.

La Comisión Europea ha advertido de que tras la pandemia las tasas de absentismo prolongado (más de tres meses consecutivos sin asistir) aumentaron especialmente en la UE entre estudiantes desfavorecidos e incide en los peores resultados en el mercado laboral que tendrán estas personas, con menores ingresos y más desempleo. Para frenar este abandono temprano el experto de Funcas reitera la necesidad de conjugar la reducción de ratios en las aulas y las tutorías personalizadas con incentivos a docentes experimentados en centros vulnerables.

También la flexibilización de la FP y una orientación educativa adaptada al mercado laboral o programas de refuerzo, son medidas que apoyarían esta disminución.