El ultra de Mataró que incitó los disturbios de Torre Pacheco trabajó para la Conselleria de Justícia

Uno de los presuntos líderes del movimiento 'Deport Them Now UE' (Deportadlos ahora UE) que promovió la persecución a inmigrantes en Torre Pacheco (Murcia) y fue detenido el pasado 14 de julio en Mataró trabajó en un centro de justicia juvenil de la Generalitat, el Centro Educativo de Justícia Can Llupià, en Barcelona, según han explicado este jueves fuentes del sindicato Sicap-Fepol a Europa Press.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han detallado a Europa Press que esta persona trabajó en diferentes puestos para el Departament y que se "desconocía su comportamiento en su vida privada, su pertenencia a grupos radicales y sus actos presuntamente delictivos".

Las mismas fuentes del Departament aseguran que estuvo como auxiliar administrativo en Can Llupià entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 y que se dedicó a "temas de personal", como sustituciones de educadores, y que no tuvo acceso a las bases de datos de los menores, porque se necesita una clave de acceso que no le fue proporcionada.

Concretan que abandonó el último puesto de trabajo en el Departament el 8 de mayo --fue detenido en julio-- y, en lo que se refiere al tratamiento de datos aseguran que la Conselleria "trabaja y ha trabajado siempre con los máximos estándares de protección de datos que marca la legislación aplicable".

También en Quatre Camins

Desde el sindicato han detallado que también estuvo empleado en el Centre Penitenciari Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona) --la misma cárcel en la que ahora cumple prisión provisional--, y, finalmente, en las oficinas de la Conselleria de Justicia de la Generalitat.

Sicap-Fepol explica que descubrieron los hechos porque cuando ingresó en prisión provisional en el Centre Penitenciari Brians 1, antes de ser trasladado a Quatre Camins, entre sus pertenencias llevaba dos carnets de la conselleria.

Desde la Conselleria de Justicia afirman que trabajo en este centro penitenciario entre octubre de 2023 y mayo de 2024 haciendo tareas de "mantenimiento" y que no tuvo acceso a información sobre los internos ni los funcionarios, y que cuando estuvo empleado en una oficina del Departament su puesto era de recepcionista.

"Brecha de seguridad"

El sindicato ha remitido una carta al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, para solicitar que se abra una investigación interna que permita determinar si usó estos empleos para acceder y extraer información confidencial sobre colectivos vulnerables, como menores inmigrantes, y sobre funcionarios de prisiones.

Aseguran que el hecho de que acabase trabajando en estos puestos denota "una brecha de seguridad" que pone en peligro a las personas más vulnerables bajo custodia en Catalunya, unos hechos que además tienen relevancia penal si se demuestra que hubo una extracción de datos.

Desde el sindicato temen que la información, especialmente la relativa a los menores internos en el centro de justicia juvenil --algunos de ellos extranjeros--, pueda ser utilizada por grupos neonazis con "finalidades delictivas".

No obstante, desde la Conselleria aseguran que tras tener conocimiento de la detención de esta persona el departamento ya revisó cuál había sido su "potencial acceso" a información sensible.

"Negligencia gravísima"

El secretario general del sindicato, Miguel Pueyo, ha manifestado que "es inaceptable que un interno con vínculos con el terrorismo neonazi tenga acceso a información personal de funcionarios y, todavía más grave, a datos de menores vulnerables". De confirmarse esta filtración, subraya que se estaría "ante una negligencia gravísima que compromete la seguridad del personal y la de los menores bajo nuestra protección".

Este individuo fue detenido por la Guardia Civil el 14 de julio en Mataró (Barcelona) por su presunta participación en un delito de incitación al odio por liderar el grupo 'Deport Them Now UE' que difundió un comunicado en las redes sociales alentando a las 'cacerías' de inmigrantes en Torre Pacheco. Se le imputan presuntos delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita por "cometer delito discriminatorio" y tenencia ilícita de armas.