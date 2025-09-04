La portada de EL PERIÓDICO del 5 de septiembre de 2025

Primera plana de la edición impresa
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 5 de septiembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Saül Gordillo admite haber agredido sexualmente a una segunda trabajadora y acepta un año y medio de cárcel