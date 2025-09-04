Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asesinato sin aclarar

La jueza del caso de Helena Jubany cita a declarar a Santi Laiglesia el 26 de septiembre

¿Por qué el ADN del jersey de Helena Jubany da un vuelco al caso y abre la puerta a un juicio?

La magistrada pone fecha después de que las pruebas de ADN revelasen restos del hombre en el jersey que la víctima llevaba el día de su muerte

La jueza de Sabadell que instruye el complejo caso del asesinato de Helena Jubany, ocurrido en Sabadell en diciembre de 2001, ya ha fijado fecha para tomar declaración a uno de los principales sospechosos, Santi Laiglesia, tal como habían solicitado tanto la acusación particular como la Fiscalía tras la aparición de ADN suyo en el jersey que llevaba la víctima el día en que la mataron. Los resultados de las nuevas pruebas de ADN se han conocido esta misma semana y la citación de Laiglesia ante la jueza será el próximo 26 de septiembre.

Por otro lado, la acusación particular y la Fiscalía también han pedido la reapertura de la causa contra Ana Echaguibel, otra de las personas del entorno de Jubany que ya estuvo bajo la lupa de la justicia.

En el caso de Echaguibel, los últimos informes biológicos han detectado en el jersey de Jubany un ADN femenino distinto al de la víctima y al de una de las otras investigadas, Montserrat Careta. Cuando ocurrieron los hechos, Careta y Echaguibel ingresaron en prisión, pero la primera se suicidó en la celda y la acusación contra la segunda acabó archivándose. Las nuevas pruebas podrían reabrir la causa contra ella, justo cuando está a punto de prescribir, el próximo mes de octubre.

