El fotógrafo Xevi Rafanell expondrá su obra en la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut

La Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, en Barcelona (c/ Major de Can Caralleu, 7), acogerá una doble exposición (una en blanco y negro y otra en color) del fotógrafo Xevi Rafanell i Jacas desde el 19 de septiembre al 20 de diciembre. La muestra, formada por dos series diferenciadas, tendrá dos títulos: 'Emocions sense paraules' (las imágenes en color) y 'Llums que criden o callen' (en blanco y negro).

La exposición, a la que se podrá acceder libremente, se inaugurará a las 18 horas del viernes 19 de septiembre. La obra de Rafanell se caracteriza por una mirada artística única, empática y coherente, capaz de capturar la esencia emocional del momento.

Esta doble exposición propone un diálogo entre el color y el blanco y negro como lenguajes expresivos. Por un lado, 'Emocions sense paraules' retrata la intensidad emocional del día a día con sutileza y riqueza de matices. Por otro, en 'Llums que criden o callen', las sombras y los silencios toman protagonismo, evocando atmósferas cargas de significado.

Fotografía de la muestra de Rafanell. / XEVI RAFANELL I JACAS

Con esta exposición, la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears reafirma su compromiso para acercar el arte y la cultura al ámbito sanitario, promoviendo espacios de reflexión, bienestar y diálogo a través de la creación artística.

Quién es Rafanell

Rafanell es un fotógrafo multipremiado en certámenes nacionales e internacionales. A sus espaldas cuenta con 24 participaciones como jurado oficial en concursos nacionales, estatales e internacionales. Ha presentado diez exposiciones individuales y participado en más de 40 colectivas.

Es miembro activo de la Federació Catalana de Fotografia, de la que es vicepresidente, de la Confederación Española de Fotografía y de AFOTMIR. También forma parte del Consell de Cultura Municipal y de la junta de la Associació d'Artistes de Premià de Dalt.

Ha sido reconocido como Maestro 3 Estrellas y Jurado de Plata por la Federació Catalana, y como Maestro y Jurado de Bronce por la Confederación Española de Fotografía.

Además de su labor artística, el autor destaca por su implicación social y cultural en el ámbito local, participando activamente en iniciativas comunitarias.