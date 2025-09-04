Catalunya invierte 417 euros menos por estudiante que la media española, pese a tener aulas más complejas

La consellera Esther Niubó abría este miércoles el curso ante la prensa confirmando que lo que más le pedía "todo el mundo" -familias, direcciones y docentes- son recursos para atender a una diversidad que crece curso tras curso. Según las últimas cifras, un 34,83 % del alumnado de la educación obligatoria (de I3 a 4º de ESO) está identificado como con necesidades educativas especiales, en su mayoría (292.380 el curso pasado) por cuestiones socioeconómicas.

En ese contexto, la Fundació Bofill ha presentado este jueves su radiografía de inicio de curso, en la que destaca que Catalunya dedica 5.465 euros a cada estudiante no universitario, una cifra por debajo de la media española (5.882 euros). "Teniendo en cuenta la evolución de los precios, el gasto por estudiante está a niveles del 2009, a pesar de encontrarnos en un contexto mucho más complejo que entonces", ponen sobre la mesa desde la entidad, que celebra el incremento de inversión en los últimos años, pero subraya que este sigue siendo de los más bajos de Europa.

Catalunya dedica cerca de un 3% del PIB a la educación no universitaria, mientras que la media estatal está en el 3,6% y la europea en el 3,8%, pese a que la ley catalana señala que la inversión en educación debería estar en el 6% según los últimos datos del Anuari de l'Educació.

La Fundació Bofill alerta que está a punto de comenzar un nuevo curso escolar sin que el sistema educativo haya abordado aún los retos estructurales necesarios para revertir la pérdida de aprendizajes ni hacer frente a la complejidad actual.

Impacto en los resultados

Con un 35% del alumnado en riesgo de pobreza o exclusión social y una década de caída de resultados, la entidad denuncia que las políticas actuales no son suficientes para garantizar la equidad y la calidad de la educación, y pide a partidos e instituciones que aprovechen el nuevo curso para poner en marcha acuerdos de país que impliquen una inversión a la altura del reto y desbloqueen reformas de fondo para evitar que sean los profesionales y los centros quienes asuman solos la creciente complejidad de las aulas con recursos insuficientes y sin apoyo estructural.

"Sin una gran apuesta presupuestaria en educación y sin políticas que prioricen los centros y entornos más vulnerables ya durante este curso 2025-2026, será muy difícil recuperar los resultados y la calidad educativa", advierten desde la entidad.

La organización apunta a aspectos a sus ojos clave como la financiación de los centros en función de sus complejidades y realidades sociales -cuestión en la que la consellera asegura que trabajan-, las ayudas comedor o las becas para la continuidad de los estudios.

"Ante la preocupación por el nivel educativo y los resultados del alumnado, es imprescindible que los nuevos presupuestos cuenten con una inversión que permita avanzar en equidad y calidad. Sin un compromiso firme y visible en el presupuesto, cualquier discurso sobre la importancia de la educación corre el riesgo de quedarse en retórica", concluyen.

El alumnado de origen migrante se ha duplicado en 20 años en Catalunya, pasando del 12% en 2005 al actual 24%

En las últimas pruebas de competencias básicas del curso 2024/25 hay entre un 9% y un 38% del alumnado con resultados bajos, sin que mejore el porcentaje de alumnado con niveles más altos. Además -destacan desde la Bofill- hay una importante diferencia entre centros, de hasta 18 puntos según la materia, en las pruebas de competencias básicas.

A este retroceso en los aprendizajes se suma una pobreza estructural que se ceba especialmente en la franja infantil, con prácticamente un 35%, situando a Catalunya entre los tres países con más pobreza infantil de toda la Unión Europea.

Además, en 20 años se ha duplicado el alumnado inmigrante, un colectivo que sufre especialmente la vulnerabilidad. Actualmente, el 24% del alumnado es de origen extranjero, mientras que en 2005 era del 12%. El 57% del alumnado de origen inmigrante tiene un nivel socioeconómico bajo, muy por encima del de los alumnos autóctonos, donde el porcentaje se sitúa en el 13,4%.