Sucesos

Denunciada una agresión sexual de un interno a una trabajadora de la cárcel de Lledoners

Los hechos tuvieron lugar martes, cuando los funcionarios hacían salir de los presos de las celdas

Uno de los módulos de Lledoners

Uno de los módulos de Lledoners / Archivo

El Periódico

Manresa
Una trabajadora de Lledoners sufrió una agresión sexual por parte de un interno el pasado martes según denuncia la sección sindical de CCOO del centro penitenciario de Lledoners en un comunicado. El ataque tuvo lugar mientras la mujer realizaba la bajada obligatoria de las celdas, momento en que los presos están obligados a salir de la celda para participar en actividades mínimas de convivencia o de recreo, aunque no tengan ganas. El agresor fue trasladado al Departamento Especial de Régimen Cerrado.

El sindicato, que dice que la funcionaria "supo aislar el problema, pidió apoyo a los compañeros y enfrentó a la situación con firmeza y decisión", exige que la dirección del centro "mantenga la mano firme ante las agresiones sexuales y que se garantice en todo momento el apoyo y la protección a los trabajadores y trabajadoras que las sufren".

Noticias relacionadas y más

En su escrito, CCOO Lledoners también enumera los momentos que hacen falta más funcionarios "para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del módulo". Son la bajada obligatoria de las celdas, la repartición de medicación y cuando todos los internos se encuentran en el comedor.

