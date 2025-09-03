Catalunya arranca el curso escolar con el reto de atender a un 30% del alumnado con necesidades educativas especiales

Mientras miles de familias ultiman las compras del material tras pelearse con el aplicativo para ‘activar’ los cheques escolares universales de 60 euros por niño y/o gestionan la tristeza de sus hijos después de recibir la lista con los nuevos grupos-clase en la que han descubierto que les han ‘separado’ de sus amigos, la consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha presentado este miércoles las novedades para el curso 2025-2026 que arranca este lunes 8 de septiembre en infantil, primaria y ESO y el viernes, 12, en Bachillerato y FP con un reto claro: estar a la altura con unas aulas cada curso más diversas.

Todo el mundo me dice lo mismo, que necesitan más recursos para hacer frente a la creciente diversidad de las aulas Esther Niubó — Consellera de Educació i FP

Niubó ha destacado la pérdida de 2.247 alumnos en el conjunto del sistema debido a la bajada de natalidad, cifra que contrasta con el incremento de casi 9.000 de los alumnos con necesidades educativas específicas detectados. El curso pasado había entre I3 y 4º de la ESO 335.746 alumnos con necesidades específicas detectadas, el 34,83 %. El anterior (2023-2024), 326.782 (33,23%). "Tenemos unas escuelas con menos alumnos, pero con más complejidad", ha insistido la consellera. Una complejidad que va de alumnado con TEA, déficit de atención, dificultades de aprendizaje a alumnado de origen migrante y/o (en la mayoría de casos y) con necesidades socioeconómicas (292.380 el curso pasado).

La conselleria asegura que ha reforzado las plantillas con 1.672 nuevos profesores respecto al inicio del curso pasado, "específicamente en los centros que reciben más matrícula viva"

Para hacer frente a esa diversidad creciente, la consellera ha explicado que se han reforzado las plantillas con 1.672 nuevos profesores respecto al inicio del curso pasado, "específicamente en los centros que reciben más matrícula viva", ha detallado. El curso pasado la escuela catalana registró una matrícula viva [alumnado que se incorpora durante el curso, fuera de los periodos ordinarios] de casi 75.000 alumnos.

Prevención y detección

La consellera ha señalado que han puesto el foco en la detección de las dificultades de aprendizaje. "Facilitaremos a todos los centros una serie de guías y materiales para que aquellos centros que no lo estén haciendo aún puedan disponer de las herramientas para poder detectar dificultades tanto en primero como en tercero de primero de primaria. Identificar esas dificultades de forma temprana tiene efectos para evitar fracasos escolares posteriores", ha detallado Niubó, quien ha añadido que incorporarán un psicólogo per servicio territorial.

250 centros incorporarán el nuevo modelo de evaluación del sistema educativo, implementado un plan de inspección enfocado a analizar los resultados académicos

Como refuerzo al alumnado con necesidades específicas vinculadas a la lengua -el alumnado migrante- la consellera ha anunciado la creación de 200 nuevas aulas de acogida respecto al curso pasado, llegando hasta las 1.363 aulas de acogida en todo el territorio. "Llevo días reuniéndome con todos los agentes educativos y todo el mundo me dice lo mismo, que necesitan más recursos para hacer frente a esa diversidad en las aulas", ha proseguido Niubó.

Cambios en la inspección

Entre las novedades presentadas este miércoles, destaca los anunciados cambios en la inspección educativa. 250 centros se incorporan este curso al nuevo modelo de evaluación del sistema educativo, siguiendo un nuevo plan director de inspección, enfocado a analizar los resultados.

Los nombramientos de profesores sustitutos pasan a hacerse de forma diaria para intentar agilizar los procesos

"Haremos un acompañamiento a direcciones y claustros y un seguimiento exhaustivo, aportando estrategias didácticas y, si se detecta que un centro puede tener margen de mejora se le acompañará par que se apunte a los distintos programas de mejora", ha detallado la consellera, que ha asegurado que estos 250 centros piloto han sido seleccionados entre los centros que se han detectado con más margen de mejora a partir de las pruebas diagnósticas de los últimos años.

Nombramientos diarios

Otra de las novedades del curso es el objetivo de la conselleria de agilizar los nombramientos de profesores sustitutos, que pasarán a hacerse de forma diaria. Además, en Barcelona, Lleida y Terres de l'Ebre se probará un nuevo aplicativo para que los interinos puedan consultar sus asignaciones con una 'app'.

En cuanto a la (no) climatización de los centros educativos, la consellera ha vuelto a explicar -como avanzó la semana pasada en una entrevista en el EL PERIÓDICO- que trabajan "intensamente" en un "modelo publico-privado para poder hacer frente a ese reto".