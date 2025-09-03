Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'"

Desde hace menos de un mes, la playa de Ciudad Jardín se ha convertido en el punto de encuentro semanal de más de una decena de personas. No son amigos, ni compañeros de trabajo: son completos desconocidos. Pero la calidez que se genera entre el rumor del oleaje y el ambiente sereno permite que todos se abran en canal para compartir secretos, risas y llantos hasta bien entrada la medianoche.

Son los Encuentros Conecta, una iniciativa creada por la palmesana Jéssica Aguiló, donde varios desconocidos se reúnen para charlar sin la molesta interferencia del móvil. Este martes se celebró la cuarta edición de unas reuniones que, poco a poco, van creciendo y forjando nuevas amistades por el camino.

"Podemos hablar de todo, menos del trabajo. Nuestra profesión no define quiénes somos", es la única regla impuesta por Aguiló. Por lo demás, los participantes son libres de expresar todas sus emociones como les plazca. "Quiero que la gente desconecte. Ya pasamos todo el día trabajando, como para tener que hablar de más", explica.

En un mundo donde el silencio ya no se permite y el móvil sirve para paliar cualquier atisbo de aburrimiento, los Encuentros Conecta se presentan como una alternativa para conversar profundamente. "Quiero que nos miremos a los ojos y que haya comunicación. Mucha gente ya no escucha, solo mira el móvil", explica Aguiló.

Las edades de los participantes varían entre los 25 y los 60 años. Según la joven organizadora, la intención de estas conversaciones es que "los participantes se quiten la máscara que llevan", para que todos "puedan conectar sus energías".

Vida en Australia

Jéssica Aguiló fue periodista durante cinco años, hasta que decidió dejarlo todo y mudarse a Australia hace dos años y medio. "Primero estuve viviendo en un coche, y en febrero me compré una caravana", cuenta. Aguiló explica que las personas en el gigante oceánico "son muy abiertas con los desconocidos", y que ella hablaba con mucha gente al pasar "24 horas al aire libre".

Tuvo que volver a Mallorca por una lesión, y fue entonces cuando empezó a echar de menos hablar con desconocidos. De esa necesidad nació la iniciativa. "Pensaba que no vendría nadie, pero en la primera quedada vinieron 12 personas", recuerda. A pesar de la fama de los mallorquines de ser introvertidos, "casi todos los que vinieron el primer día eran mallorquines".

Cuenta que desde aquel primer encuentro se quedaron hasta la una de la madrugada, y que en las siguientes ediciones ha sido muy parecido: "Entiendo que a la gente le dé algo de miedo venir, pero al final se crean momentos mágicos".

Raúl Muñoz es uno de los participantes más constantes: ha asistido a las cuatro quedadas. Confiesa que la primera vez "pensó en dar media vuelta". "Una reunión de desconocidos da un poco de miedo", admite.

Sin embargo, al final "nadie quiere irse, se crea una gran energía y nos quedamos hasta pasada la medianoche. Perdemos la noción del tiempo". "Me he abierto mucho", sentencia Muñoz.

Permanecer en un cómodo silencio junto a un amigo solía ser sinónimo de una amistad profunda y duradera. Los Encuentros Conecta devuelven por una tarde a sus participantes a esos tiempos en los que los móviles no distraían de lo que realmente importa: las emociones humanas.