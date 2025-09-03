Inglaterra prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

El Gobierno británico ha anunciado que se prohibirá la venta de bebidas energéticas, como Red Bull o Monster, a los menores de 16 años. La medida se justifica en los efectos negativos que generan estos productos sobre la salud, ya que contribuyen a la obesidad, provocan problemas de sueño y dificultan la concentración en los adolescentes.

La iniciativa ha sido acogida con satisfacción por expertos en salud, sindicatos de profesores y asociaciones de dentistas, que, según recoge 'The Guardian', destacan los beneficios que tendrá para el bienestar de la población más joven. Con esta decisión, el Ejecutivo de Keir Starmer cumple una de las promesas incluidas por el Partido Laborista en su programa electoral de 2024.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, defendió la medida subrayando que resulta incoherente esperar buenos resultados académicos de los estudiantes “si diariamente ingieren el equivalente a un doble café expreso”. Además, recordó que las versiones con alto contenido de azúcar no solo afectan al sueño y la concentración, sino que también dañan la salud bucodental y contribuyen al aumento de la obesidad infantil.