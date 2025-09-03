¿Por qué el ADN del jersey de Helena Jubany da un vuelco al caso y abre la puerta a un juicio?

Helena Jubany fue asesinada la madrugada del 2 de diciembre de 2001 en Sabadell. Una o varias personas la arrojaron desnuda e inconsciente desde la azotea de un edificio de la calle Calvet Estrella. La Policía Nacional llegó pronto a la conclusión de que detrás de aquel crimen se escondía el círculo de amigos que Jubany había hecho en la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Pero el caso no llegó a juzgarse.

Tras reabrirse la causa en 2021, la familia de Jubany cree que ahora, gracias a las nuevas pruebas de ADN, finalmente se ha logrado encarrilar la investigación que puede conducir a dos hombres hasta el banquillo de los acusados: Santi Laiglesia y Xavi Jiménez.

Las pruebas de ADN decisivas han tardado más de 3 años en obtenerse. Pero han terminado aportando un resultado fiable tanto para la fiscalía como para el abogado Benet Salellas, que representa a la familia Jubany. El último informe concluye que en el jersey que vestía la víctima la noche que fue asesinada hay ADN de Santi Laiglesia. Un informe anterior ya había apuntado que ese ADN podía ser de Laiglesia con una alta probabilidad. Pero los porcentajes obtenidos entonces no resultaban suficientes para sostener una acusación contra Laiglesia. Los de ahora sí lo son. Por ese motivo la fiscalía ha pedido que se cite a este investigado para tomarle declaración en el juzgado de Sabadell que instruye la causa. La familia cree que celebrar un juicio contra él es muy posible.

El último informe de ADN

En el jersey de Jubany que fue hallado en la azotea –la víctima fue desvestida en el terrado antes de ser lanzada al vacío– se conserva ADN de varios perfiles genéticos: dos mujeres y un varón. Pero debido al deterioro de las muestras, ha resultado necesario aplicar las técnicas de secuenciación masiva más nuevas y potentes –un proceso de 3 años– para poder concluir que el varón es Santiago Laiglesia.

Laiglesia, en diciembre de 2001, era miembro de la Unió Excursionista y era novio de Montse Careta. Careta, que se suicidó meses después de ser detenida por este caso, residía en una de las viviendas del bloque desde el que fue asesinada Jubany. La investigación indica que Jubany fue drogada con Noctamid –un somnífero– dentro de la casa de Careta el mediodía del viernes 30 de noviembre de 2001. Jubany no se presentó esa tarde a su puesto de bibliotecaria en Sentmenat y Careta, profesora, llamó a su colegio para decir que tampoco podía trabajar esa tarde.

Los indicios señalan que Jubany permaneció sedada en el piso de Careta desde el viernes al mediodía hasta la madrugada del domingo, cuando fue asesinada por su captor o captores.

En el posible juicio que pueda celebrarse por este crimen resultará determinante probar qué personas estuvieron en ese piso de Careta durante esos dos días y, en consecuencia, colaboraron en mayor o menor medida con la sedación, retención y posterior asesinato de Jubany.

La última prueba de ADN es tan relevante porque indica que Laiglesia estuvo con Jubany poco antes de su muerte, cosa que él había negado

Por eso la última prueba de ADN es tan relevante: indica que Laiglesia estuvo en contacto con Jubany esos dos días. Además, también permite confirmar que Laiglesia miente, dado que siempre había negado haber mantenido cualquier tipo de contacto con la víctima en las semanas previas a su muerte. El ADN indica que sí estuvo con Jubany poco antes de su muerte porque solo de ese modo pudo transferir su ADN al jersey que la víctima vestía la madrugada del 2 de diciembre de 2001 hasta que se lo quitaron y la lanzaron desde la azotea.

Laiglesia, a quien un investigador de la Policía Nacional ya señaló en el programa de 'Crims' –cuya emisión en abril de 2020 resultó decisiva para reabrir la causa– como el principal sospechoso, vivía de forma intermitente en el bloque desde el que se arrojó el cuerpo de Jubany. Pernoctaba a menudo en ese edificio porque allí estaba el apartamento de Careta, su novia. Laiglesia, además, cayó en contradicciones con Careta al ser interrogados ambos por la Policía Nacional tras el crimen.

Careta y Echaguibel

Identificado Laiglesia como el donante varón, falta por aclarar quiénes son los otros dos donantes de los restos genéticos del jersey de Jubany. Se sabía que son mujeres, porque no hay cromosoma Y, y el último informe de la Policía Nacional ha puesto más luz al asunto. Los científicos han concluido ahora que una de las dos mujeres es la propia Helena Jubany y que la otra no es Montse Careta.

Así que queda únicamente despejar la última incógnita: ¿quién es la otra mujer que estuvo en contacto con Jubany antes de morir? Para despejarla tanto la fiscalía como el abogado Salellas piden a la jueza que ordene que se compare el ADN de la donante aún no identificada con el perfil de Ana Echaguibel.

Ana Echaguibel también podría ser encausada pero para ello ería necesario que su imputación se concretara antes del 7 de octubre

Echaguibel también era miembro de la Unió Excursionista, el club de montaña al que pertenecen el resto de investigados –Laiglesia y Jiménez– y desde donde se sospecha que se urdió el plan para acabar con la vida de Jubany. La víctima, un año antes de su muerte, se había instalado en Sabadell y se había apuntado a la UES para conocer a gente nueva, pero terminó acercándose a las personas que la mataron.

Echaguibel, como Laiglesia, también ha negado siempre haber tenido contacto con Jubany en los días previos al crimen. Si se efectuara esta prueba de ADN que solicitan las acusaciones, y resultara positiva, se hallaría en una situación similar a la de Laiglesia. Echaguibel mantenía relación con Careta antes del crimen pero la relación con Jubany se había roto. Eran amigas pero se habían distanciado. Como Careta, Echaguibel también fue detenida y encarcelada por este asesinato. Pero tras el suicidio de Careta, Echaguibel fue liberada y la causa se sobreseyó provisionalmente en 2005.

Xavi Jiménez, el otro acusado

Desde su reapertura en 2021, el juzgado de Sabadell que instruye esta causa ha cambiado de titular varias veces. Uno de los jueces instructores, Díaz Villar, concluyó en abril de 2022, tras interrogar al otro investigado, Xavi Jiménez, que había “indicios suficientes” de que este hombre había participado en el asesinato de Jubany, a pesar de que no se ha hallado su ADN en el jersey de la víctima.

Xavi Jiménez estaba enamorado de Jubany pero esta no le hacía caso. La Policía Nacional cree que fue él quién mandó los anónimos a la víctima. Y entre los anónimos y el crimen existe un vínculo claro. ¿Por qué?

La Policía cree que Xavi Jiménez envió los anónimos: en uno de ellos estaba el zumo con benzodiacepina que drogó a Jubany

Antes de ser asesinada, Jubany había recibido dos anónimos –dos bolsas de plástico– que alguien dejó colgados de la puerta de su domicilio en Sabadell. La primera bolsa fue entregada el 17 de septiembre de 2001 y contenía una horchata, un cruasán de chocolate y un escrito con el siguiente mensaje: "Helena "sorpresa" pasábamos por aquí y hemos dicho a ver qué se explica Helena. Somos??? (te llamaremos, "a comérselo todo").

La segunda bolsa llegó el 9 de octubre de 2001 y contenía un zumo en un frasco de cristal y una nota más extensa, redactada aparentemente por dos autores distintos, que expresaba el deseo de los emisarios desconocidos de coincidir de nuevo con ella en otra excursión de la UES (Unió Excursionista de Sabadell) e informando que, tras dejarle la bolsa, se iban a buscar un lugar para aprender inglés en Sabadell.

Al beberse aquel segundo zumo, Helena se sintió drogada. Y sospechó que el zumo podría contener algún tipo de sustancia tóxica. Como había sobrado zumo, acudió a un laboratorio de Barcelona para analizarlo. El laboratorio halló restos de benzodiacepina en el zumo. Helena guardó el resultado de aquel informe, que demostraba que el autor de los anónimos había tratado de drogarla. Aquel informe, que fue encontrado en su domicilio tras su fallecimiento, permitió conectar los anónimos con su asesinato a través de la benzodiacepina. Es decir, quien mandó los anónimos también estaba detrás de su muerte. Y los investigadores señalan a Xavi Jiménez.

Juicio a la vista contra dos hombres

Laiglesia, Echaguibel y Jiménez son las únicas personas que pueden ser juzgadas por el crimen de Jubany. Para el resto de ciudadanos ya es un caso prescrito pero la justicia aún puede actuar contra ellos. Laiglesia y Jiménez ya están formalmente investigados. Echaguibel también puede ser encausada pero en su caso sería necesario que su imputación se concretara antes del 7 de octubre de este año.