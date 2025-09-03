El Gobierno se compromete a desencallar las dos nuevas desalinizadoras de Catalunya

"Del mismo modo que siempre se repite que los incendios apagan en invierno, con medidas de prevención; las sequías se combaten cuando los embalses están llenos". Así ha resumido la consellera Sílvia Paneque el acuerdo al que la Generalitat ha llegado con la Moncloa para desencallar la construcción de dos de las tres futuras desalinizadoras de Catalunya: Tordera II, en Blanes, y Foix, entre Cunit y Cubelles.

Tras una reunión que la dirigente de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha mantenido este miércoles en Madrid con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, Paneque ha celebrado haber conseguido que la tramitación de ambas plantas sea conjunta: "La prioridad ya no es solo la del Tordera sino también la del Foix".

Durante los últimos meses, los pasos adelante para que el Estado avance en la construcción de estas dos desalinizadoras estaban parados. En julio, se aprobó un cambio de estatutos de Acuamed, la empresa pública que se encargará de las obras, para que las dos estaciones de desalinización de agua se puedan traspasar a la Generalitat cuando estén terminadas, de manera que las gestione la compañía pública del Govern ATL (Ente de Abastecimiento de Agua Ter Llobregat).

Cuatro años de margen

El objetivo es que ambas plantas estén listas en 2029. Pese a los retrasos de los últimos meses, fuentes de la conselleria aseguran que aún hay tiempo para cumplir con esta fecha. No obstante, Paneque ha admitido que no hay un calendario concreto para la licitación de estos dos proyectos. Aun así, la consellera considera que el anuncio de la tramitación conjunta es un "paso definitivo" para que el proceso empiece a avanzar a otra velocidad.

Para el Govern de Salvador Illa, es clave construir estas dos desalinizadoras para garantizar resiliencia ante futuras sequías. De hecho, pese a que la situación de los embalses es positiva, a día de hoy el Ejecutivo sigue desalinizando agua a pleno rendimiento (al 84% de la capacidad máxima de las actuales plantas de El Prat y Blanes) para no tener que extraer tanta agua de los pantanos.

Una tercera planta

El Govern, hace un año, anunció también una tercera nueva desalinizadora (sería la quinta en Catalunya) fija en el norte de la Costa Brava, una zona que sufrió gravemente la última sequía, por la escasez de reservas en el embalse Darnius Boadella y en el acuífero Fluvià-Muga. "En los próximos días, se licitará el estudio de alternativas que servirá para determinar dónde debe instalarse esta planta", ha afirmado Paneque.