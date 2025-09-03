El eclipse solar de 2026 deja precios de lujo en Mallorca: una noche por 22.000 euros en el Port de Sóller

El 12 de agosto de 2026 Mallorca se convertirá en un escenario privilegiado para observar el eclipse solar total. Sin ninguna duda, la Serra de la Tramuntana se ha convertido en uno de los lugares más buscados por los amantes del astroturismo. El fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca ha provocado una avalancha de reservas nunca vista. Esta avalancha también ha venido acompañada de precios de otra órbita como, por ejemplo, una noche por 22.000 euros para poder contemplar desde el Port de Sóller el “acontecimiento del siglo”, un fenómeno que no se da en Mallorca desde 1905.

Este lugar excepcional solleric se encuentra en la privilegiada villa Es Racó d'Alconàsser. Según los precios consultados en la plataforma Booking, pasar la noche del 12 al 13 de agosto en esta estancia de lujo supone un desembolso de 22.397 euros. Si uno opta por la semana del 10 al 16 de agosto de 2026, el precio sube a los 26.834 euros. Lo curioso es que si uno hace la reserva para el 5 y 6 agosto de 2026 el precio es de 6.200 euros mientras que la semana del 3 al 9 supone un desembolso de 9.165 euros.

Todo ello para observar un fenómeno único que se producirá al atardecer con la puesta de sol y que durará un minuto y 36 segundos. Sin ninguna duda, el eclipse atraerá a los aficionados a la astronomía, al lujo y a las experiencias únicas, que ya se están moviendo para poder estar en la isla y asegurarse un buen sitio para disfrutar el acontecimiento. Aunque aún falta un año para que se produzca, ya está generando unas cifras de locura, con hoteles costeros que tienen copadas el 65% de las plazas para esas fechas; paquetes turísticos de seis días que se ofertan a 6.000 euros por cabeza y suites a 1.700 euros la noche que ya están reservadas.

Los turistas que tendrán que rascarse, y bien, su bolsillo proceden de puntos tan alejados del planeta como Estados Unidos, Canadá, del norte de Europa e incluso desde Asia. Todos ellos tienen en común su afición por la observación de fenómenos astrales que, el del próximo año, se prevé único y de lujo para el bolsillo.

Los hoteles harán su agosto

Tras un 2025 cargado de incertidumbres económicas y bajada del gasto de los turistas que visitan la isla, el mes de agosto del próximo año parece que será distinto. Al menos en sus comienzos, ya que el sector hotelero y toda la oferta complementaria que la rodea prevén hacer, y nunca mejor dicho, su particular agosto a costa de un eclipse total.

Tanto es así que estas semanas los hoteles de la Serra, y en particular los de Sóller, ya han abierto el calendario de reservas para el próximo año. Fácilmente se pueden encontrar habitaciones por importes superiores a los 500 euros por una noche en los días en que se producirá el fenómeno astronómico. Otra cosa será que para esa jornada el cielo permita la observación del astro rey ennegrecido por la luna en el momento de su puesta en el horizonte del Mar Mediterráneo.