Investigación
Detenidos un guardia civil y un familiar del piloto Marc Márquez por un asesinato en 2022 en Rialb
El contrabandista Joan Coromina fue abatido por un sicario presuntamente contratado por el grupo criminal, del que formaría parte el familiar de los pilotos de motociclismo
Laura Serrat
El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Solsona instruye un caso de asesinato al contrabandista Joan Coromina Estany, de 61 años, que tuvo lugar en el 2022 y por el que este martes por la mañana se han practicado tres detenciones en distintos puntos de Catalunya, según han confirmado los Mossos a este diario. Tal y como avanza El Mundo, se trataría de un tío de los hermanos Marc y Àlex Márquez, un comandante de la Guardia Civil en la reserva y el responsable de un taller mecánico en Lleida.
El asesinato tuvo lugar en 2022 en un terreno rural de Baronia de Rialb, donde Coromina se encontraba paseando cuando fue abatido presuntamente por un sicario contratado por el grupo criminal del que formaría parte el familiar de los pilotos de motociclismo.
Desde el primer momento, la policía valoró la posibilidad de que se tratara de una revancha o de un caso relacionado con las maniobras empresariales de Coromines, que movía grandes cantidades de dinero ya quien las autoridades policiales hacía tiempo que tenían en el punto de mira por sus actividades ilegales con el contrabando, según 'El Mundo'.
El proyectil que le quitó la vida fue durante años la única pista que tenía la policía, explica 'El Mundo' en el citado artículo. Tres años y medio después de un trabajo de investigación a partir de testigos y cribado a través de las antenas de telefonía móvil, los agentes han detenido este martes a tres hombres como principales implicados en el asesinato. Según informa 'El Mundo', el familiar de Márquez, vecino de Cervera (Lleida), era considerado como la persona más cercana al fallecimiento de los tres detenidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- Toni Moog sale de rehabilitación: 'Es más difícil desengancharse del Diazepam que de la cocaína
- La psicóloga Sandra Hernández nos explica el peligro de los 'cuernos financieros': 'Estamos mintiendo y haciendo acopio de compromisos que hemos roto
- Saül Gordillo admite haber agredido sexualmente a una segunda trabajadora y acepta un año y medio de cárcel