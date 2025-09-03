Las claves para aprobar una oposición según una experta: rompe con todos los mitos

Estudiar una oposición se ha convertido en el objetivo de miles de personas que buscan estabilidad laboral. Con sueldos fijos, jornadas reguladas y la tranquilidad que otorga un empleo público, no es de extrañar que cada año aumente el número de aspirantes. Desde jóvenes recién graduados hasta personas que buscan reinventarse laboralmente, la oposición representa una meta deseada por muchos.

Sin embargo, el camino no es fácil. Preparar una oposición implica constancia, esfuerzo, sacrificios y una gran carga emocional. Muchos asocian esta etapa con interminables horas de estudio, renuncias sociales y agotamiento mental. Pero ¿es realmente necesario estudiar sin descanso para aprobar? Una experta en la materia asegura que no.

Se trata de Úrsula Campos, enfermera de formación, funcionaria de carrera desde 2011 y creadora de la escuela virtual Yo Opositora. Con años de experiencia en el sector y habiendo ayudado a cientos de opositores, Úrsula ha demostrado que el secreto no está en estudiar más, sino en estudiar mejor. “No te quedes hasta las diez estudiando. A las ocho, cierra el libro y sal a dar una vuelta”, recomienda con firmeza, rompiendo con el mito de que solo quien se aísla por completo tiene opciones de éxito.

El cerebro no está diseñado para estudiar sin parar

Según Campos, el cerebro no está diseñado para estudiar sin parar. De hecho, intentar forzarlo durante largas jornadas suele ser contraproducente. “Nuestro cerebro siempre busca ahorrar energía, y si lo saturamos, simplemente deja de rendir”, explica. Por eso, anima a los opositores a utilizar técnicas que faciliten la memorización, como acrósticos, reglas nemotécnicas, esquemas visuales o el Palacio de la Memoria, una estrategia que asocia conceptos a objetos o lugares físicos.

Una de las herramientas más potentes en su metodología es el Método Pomodoro, una técnica de gestión del tiempo que consiste en estudiar durante 25 minutos y descansar 5. “Mejor dos horas de estudio concentrado que seis calentando la silla”, asegura la experta. Eso sí, los descansos deben ser reales: nada de quedarse frente al escritorio mirando el móvil. La clave está en que el cerebro sepa cuándo está trabajando y cuándo no.

La importancia de repasar

Otro de los pilares fundamentales del éxito, según Úrsula, es el repaso constante. Está demostrado que el 50% de lo aprendido se olvida en las primeras 24 horas si no se refuerza. Por eso, recomienda utilizar estrategias activas como evocar sin mirar, explicar lo aprendido a otra persona o crear esquemas que ayuden a fijar el contenido en la memoria. Además, insiste en la importancia de conocerse a uno mismo: saber cuándo se rinde mejor, cuándo conviene parar o cuándo se está solo “fingiendo concentración”.

Pero quizás lo más revelador de su enfoque es la visión más amable del proceso. “No hace falta sufrir para sacar una plaza”, afirma con rotundidad. Para ella, lo fundamental es estudiar con cabeza, aplicar técnicas eficaces y permitirse momentos de descanso sin culpa. En lugar de ver la oposición como un túnel oscuro, su objetivo es enseñar a sus alumnos que puede convertirse en un camino más llevadero, incluso enriquecedor.