Beatriz de León Cobo: "La presión al Gobierno de Mauritania explica el descenso de llegadas de migrantes a Canarias"

Beatriz de León Cobo es directora del Instituto Español de Análisis Migratorio, directora de la consultora Sic Transit Advisory y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria donde dirige el Foro de Diálogo Sahel Europa. Participó este miércoles en una jornada, organizada por el Gobierno de Canarias, en la que se analizó la situación geopolítica en el Sahel y su impacto en la ruta migratoria hacia el Archipiélago.

¿De qué manera influye la inestabilidad del Sahel en las migraciones que recibe el Archipiélago?

Hay tres factores que han contribuido al repunte de migraciones hacia Canarias. Uno de ellos es la crisis de gobernanza que ha vivido el Sahel durante los últimos cinco años. Las autoridades militares priorizan sobre todo la lucha contra el terrorismo y la pacificación del territorio, por lo tanto, otros servicios de base y la cuestión migratoria no han sido priorizados. La mayoría de los esfuerzos van al ámbito de la seguridad. Por otro lado, la crisis económica y la crisis de seguridad han contribuido a que la población se desplace. A eso se le suman otros factores estructurales como la crisis climática. Es importante resaltar que los perfiles que suelen emigrar hacia Canarias o hacia la Península suelen ser de migrante económico, sobre todo en el caso de los migrantes malienses.

Canarias ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para pedir un refuerzo de Frontex, ¿cree que es la solución?

La respuesta al reto migratorio tiene que ser holística. Es cierto que para una cuestión de crisis inmediata es necesario el apoyo de las autoridades europeas, pero no es suficiente. Hay que paliar las causas en origen y en tránsito ayudando al desarrollo de capacidades de los países de origen. La Unión Europea y Mauritania han firmado un acuerdo de asociación y por parte de España también tenemos acuerdos con Senegal. Frontex es un componente más de una estrategia que debe ser holística y debe tener mucha coordinación y ayuda al desarrollo en los países de origen, de tránsito y de destino.

¿Existe una falta de respuesta por parte de las instituciones?

La respuesta podría ser mayor, pero es importante recordar que la UE está formada por 27 países. Tenemos una crisis en Ucrania, un conflicto en Oriente Medio, Trump ha cambiado todo el paradigma de la ayuda internacional y Europa se rearma. Hay muchas prioridades y hay que decidir cuál es la más importante para la UE y para sus ciudadanos. Yo siempre invito a que sean los ciudadanos y los medios de cada país europeo los que hagan, dentro de las posibilidades, un lobby para influenciar a sus autoridades y recordar la importancia del Sahel. La UE puede hacer más, pero solo si hay verdadera voluntad política de los Estados y sus ciudadanos.

Las cúpulas yihadistas han hecho intervenciones en público en las que dicen que no están interesados en atacar Europa

Tanto la ONU como la UE han llevado a cabo misiones de paz en el Sahel pero no han logrado la estabilidad, ¿a qué se debe este fracaso?

Prefiero hablar de que no han llegado al éxito que les hubiera gustado, en vez de fracaso. Hay muchos factores que explican los resultados limitados pero relacionándolo con la crisis migratoria es importante recordar que no tiene que ver exclusivamente con el hecho de que esos países estén en guerra y tengan gobiernos militares. Tiene sobre todo que ver con las oportunidades económicas de los países. Una intervención militar o un programa de ayuda no funciona a largo plazo si cuando el donante internacional se va, no queda nada de lo que ha hecho. Hay que buscar un modelo de sostenibilidad en los programas, para que así sean las propias comunidades y los propios Estados los que puedan avanzar cuando los europeos tengamos otras prioridades, que es lo que ha pasado ahora mismo.

¿La expansión del yihadismo en el Sahel supone una amenaza para las Islas?

La respuesta corta es no. Las cúpulas yihadistas han hecho intervenciones en público en las que dicen que no están interesados en atacar Europa porque Europa, y sobre todo Francia, se han ido del Sahel. La mayoría de atentados contra la comunidad internacional están ligados a su presencia en el terreno. Ya no hay presencia en el terreno. Ellos se están expandiendo hacia el sur: el norte de Benín, de Ghana, de Togo...

¿A qué se debe el descenso en las llegadas de migrantes a Canarias?

Ha sido por un esfuerzo por parte del Gobierno de Mauritania. Ha metido una presión inmensa probablemente porque han habido demasiadas entradas desde Senegal y Mali. La ruta argelina es muy peligrosa porque está todo el conflicto en el norte de Mali, las organizaciones criminales ahora buscan otra ruta, pero es difícil hablar de si la tendencia se mantendrá en el tiempo.

¿Qué oportunidades existen de la cercanía entre Canarias y el Sahel?

Canarias es una puerta europea en África. Las islas geográficamente están en el continente africano. Hay muchísimas oportunidades e incluso reuniones bilaterales con Mauritania, Senegal, Marruecos... El tejido económico, productivo y universitario se puede enriquecer con África. El Sahel no es solo violencia, guerra y pobreza, sino que es una región rica, llena de muchísimas opciones para hacer business, intercambios culturales, académicos... Es una juventud vibrante que tiene muchísimas ganas de mejorar sus países de origen.