La Universidad de Barcelona cumple 575 años: "Somos el Yale y el Harvard de Iberoamérica"

El 3 de septiembre de 1450, el rey Alfonso el Magnánimo permitió al Consell de Cent de Barcelona crear el Estudio General de la ciudad. En realidad, las clases comenzaron unos cuantos años antes, en 1403, una época en la que la Iglesia decidía la validez de los estudios generales (universitarios). Seis siglos después, esa institución sigue en pie: la Universitat de Barcelona (UB), en la que actualmente estudian 41.000 estudiantes de grado y 15.000 de máster y postgrado y está considerada como una de las 200 mejores universidades del mundo.

Durante todo el curso 2025-26, la UB celebrará sus 575 años de historia con actos, homenajes y exposiciones. El aniversario tiene un objetivo: sacar la facultad a las calles y reivindicar su fortaleza y validez en la sociedad del siglo XXI. “Sobrevivimos porque generamos y difundimos conocimiento, que es lo que nos protege ante la barbaridad del que dirige”, explica a EL PERIÓDICO el rector, Joan Guàrdia.

El prestigioso ránking anual de Shanghái -que clasifica a las universidades de todo el mundo en función de su producción científica y que se publica cada año en agosto- sitúa una vez más a la UB como la primera de toda España, una posición que ya le otorgó el pasado junio otro ránking académico, el QS World University. En la escala internacional de Shanghái, la UB logra otro importante hito: situarse entre las 200 mejores del mundo, la única de toda España. “Las dos primeras universidades de Iberoamérica somos nosotros y la de Sao Paulo. Eso quiere decir que somos el Yale y el Harvard de Iberoamérica”, subraya el máximo responsable de la UB con orgullo.

Inicio de curso

El próximo 15 de septiembre, a primera hora de la mañana, Guàrdia impartirá la primera clase a los alumnos y alumnas recién desembarcados en la facultad de Psicología. “Son estudiantes que no tienen nada que ver con los de mi generación. En el primer día de clase, tienen más información de la que yo tuve en toda la carrera. Son la consecuencia del tiempo que les ha tocado vivir. La universidad tiene que ser para ellos ágil y receptiva”, explica. El máximo responsable de la UB deja claro que la capacidad para adaptarse a los cambios, por más vertiginosos que sean y ahí está la inteligencia artificial como ejemplo, es una de las principales virtudes de la educación superior, junto con el hecho de que los saberes que genera y difunde son “útiles” y “se transfieren a la sociedad”.

"La universidad goza de autonomía y siempre ha sido incómoda para los que pretenden ejercer el poder sin el pueblo. Seguimos alimentamos la máquina del futuro" — Joan Guàrdia, rector de la UB

“Hemos sido testigos de la historia, de la inmensa mayoría de conflictos a lo largo del tiempo, incluyendo guerras y sangre. La universidad goza de autonomía y siempre ha sido incómoda para los que pretenden ejercer el poder sin el pueblo. Seguimos alimentamos la máquina del futuro”, concluye Guàrdia, que el 7 de octubre estará acompañado por el president, Salvador Illa, en la apertura oficial del curso, que se celebrará en el paraninfo del Edifici Històric de la UB.

En pleno debate sobre la rápida expansión de las universidades privadas, Guàrdia recuerda que los campus públicos tienen una asignatura pendiente, un problema de financiación, que, en el caso de Catalunya, "se va paliando con el esfuerzo de las autoridades". El rector exige que ese sistema sea estructural y no puntual. También apuesta por un marco regulativo gubernamental que permita los campus aplicar fórmulas híbridas entre lo público y lo privado para buscar mecanismos de financiación y generar recursos económicos. “Siempre salvaguardando -concluye- los valores sagrados de la universidad pública”.

Alianza europea

Consciente de que el mundo universitario no se reduce a lo local, una de fortalezas que la UB quiere reivindicar durante su aniversario es la alianza europea. Durante estos 575 años, el centro ha sido "firme defensor de la lengua y cultura catalanas como parte indisoluble del patrimonio de Europa". De ahí la cumbre que organizará con el alumnado de Charm-EU, la alianza universitaria europea, con el objetivo de renovar su compromiso con los valores europeos de justicia, libertad e igualdad.

A lo largo del curso, la UB también programará un congreso internacional de investigación sobre la historia de la institución, una jornada sobre feminismo y otra sobre el patrimonio musical de la facultad. Toda la programación del aniversario -abierto a la ciudadanía- estará disponible en una web propia, que se lanzará a finales de septiembre. Exposiciones sobre el abogado laboralista Francesc Layret, la Escola d’Arquitectura y Assumpció Català, la primera profesora astrónoma, completarán unos festejos, en los que también habrá hueco para rutas históricas y literarias y hasta un 'escape room' en el Edifici Històric.