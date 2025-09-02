Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amor de proximidad

Terrassa, Igualada y Manresa, puntos de encuentro de una nueva plataforma de citas rápidas en catalán

Los encuentros de CitesPremium.cat empiezan este mes y están organizados en función de grupos de edad

El nuevo 'speed dating' viral: así se liga ahora en Barcelona

Los tres impulsores de CitesPremium.cat, Sergi, Núria y Eva

Los tres impulsores de CitesPremium.cat, Sergi, Núria y Eva / Regio7

Miti Vendrell

Igualada
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En tiempos en que conocer a alguien suele pasar por hacer “match” en una pantalla, tres emprendedores, de de Igualada y un tercero de Terrassa, han decidido volver a la esencia del encuentro presencial. Así ha nacido CitesPremium.cat, una plataforma de 'speed dating' (citas rápidas) que apuesta por las conexiones reales, en catalán y en todo el territorio.

El proyecto arranca este septiembre y octubre con citas programadas en tres espacios emblemáticos: La Paladar de Terrassa (30 de septiembre, para personas de 43 a 53 años), L’Ou com balla de Igualada (1 de octubre para 38-48 años y 8 de octubre para 26-36 años) y la Torre Busquet de Manresa (9 de octubre, para 49-59 años).

“La gente está cansada de las apps y, en la Catalunya Central, faltaba un espacio así. Ir a Barcelona supone un esfuerzo"

Cada evento acogerá un máximo de 24 participantes, distribuidos en franjas de edad de diez años. El precio es de 26 euros por persona e incluye una bebida. Las citas serán inicialmente hombre-mujer, pero los impulsores ya trabajan para que en un futuro también haya espacios para encuentros hombre-hombre y mujer-mujer, así como para ampliar el formato a otras comarcas más allá de la Catalunya Central.

Conversaciones de siete minutos

Las conversaciones durarán siete minutos. De esta manera, todos los participantes podrán conocerse entre sí y, si al día siguiente hay conexión mutua, recibirán el contacto de su “match” para seguir conociéndose con calma y sin presión.

“La gente está cansada de las apps y, en la Cataluña Central, faltaba un espacio así. Ir a Barcelona supone un esfuerzo y nosotros queremos ofrecer una alternativa aquí, en casa, cuidando la experiencia y haciéndolo todo en catalán”, explican los impulsores.

Además de la dimensión territorial, la plataforma hace bandera del catalán: todo el proceso, desde la inscripción hasta la dinamización de los eventos, se realiza en esta lengua. “Buscamos conversaciones auténticas y cercanas, no relaciones rápidas e impersonales”, remarcan.

Noticias relacionadas y más

Con la mirada puesta en futuras citas y nuevos formatos, CitesPremium.cat quiere crecer paso a paso y consolidar un espacio de encuentro con acento propio y arraigo local.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  2. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  3. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
  4. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
  5. Toni Moog sale de rehabilitación: 'Es más difícil desengancharse del Diazepam que de la cocaína
  6. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  7. España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
  8. La psicóloga Sandra Hernández nos explica el peligro de los 'cuernos financieros': 'Estamos mintiendo y haciendo acopio de compromisos que hemos roto

El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"

El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"

José Carlos Ruiz, filósofo, sobre la educación de los hijos: "Cuando el niño está atento a lo que haces y quiere colaborar, tú tienes que dejar que colabore"

Cómo evitar sustos en la factura cuando viajas al extranjero y no tienes roaming gratis

Cómo evitar sustos en la factura cuando viajas al extranjero y no tienes roaming gratis

Las élites tecnológicas huyen del mundo que han contribuido a construir y destruir

Las élites tecnológicas huyen del mundo que han contribuido a construir y destruir

La maestría en el diálogo con la inteligencia artificial deja una huella en el cerebro

La maestría en el diálogo con la inteligencia artificial deja una huella en el cerebro

España, segunda en el ranking de origen de los vuelos con más incidentes de incivismo a bordo

España, segunda en el ranking de origen de los vuelos con más incidentes de incivismo a bordo

Crean en Virginia la primera escuela privada sin profesores y guiada por la IA

Crean en Virginia la primera escuela privada sin profesores y guiada por la IA

Un centenar de pasajeros se quedan atrapados en un tren de la R14 de Rodalies en Alcover (Tarragona)

Un centenar de pasajeros se quedan atrapados en un tren de la R14 de Rodalies en Alcover (Tarragona)