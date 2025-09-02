Terrassa, Igualada y Manresa, puntos de encuentro de una nueva plataforma de citas rápidas en catalán

En tiempos en que conocer a alguien suele pasar por hacer “match” en una pantalla, tres emprendedores, de de Igualada y un tercero de Terrassa, han decidido volver a la esencia del encuentro presencial. Así ha nacido CitesPremium.cat, una plataforma de 'speed dating' (citas rápidas) que apuesta por las conexiones reales, en catalán y en todo el territorio.

El proyecto arranca este septiembre y octubre con citas programadas en tres espacios emblemáticos: La Paladar de Terrassa (30 de septiembre, para personas de 43 a 53 años), L’Ou com balla de Igualada (1 de octubre para 38-48 años y 8 de octubre para 26-36 años) y la Torre Busquet de Manresa (9 de octubre, para 49-59 años).

Cada evento acogerá un máximo de 24 participantes, distribuidos en franjas de edad de diez años. El precio es de 26 euros por persona e incluye una bebida. Las citas serán inicialmente hombre-mujer, pero los impulsores ya trabajan para que en un futuro también haya espacios para encuentros hombre-hombre y mujer-mujer, así como para ampliar el formato a otras comarcas más allá de la Catalunya Central.

Conversaciones de siete minutos

Las conversaciones durarán siete minutos. De esta manera, todos los participantes podrán conocerse entre sí y, si al día siguiente hay conexión mutua, recibirán el contacto de su “match” para seguir conociéndose con calma y sin presión.

“La gente está cansada de las apps y, en la Cataluña Central, faltaba un espacio así. Ir a Barcelona supone un esfuerzo y nosotros queremos ofrecer una alternativa aquí, en casa, cuidando la experiencia y haciéndolo todo en catalán”, explican los impulsores.

Además de la dimensión territorial, la plataforma hace bandera del catalán: todo el proceso, desde la inscripción hasta la dinamización de los eventos, se realiza en esta lengua. “Buscamos conversaciones auténticas y cercanas, no relaciones rápidas e impersonales”, remarcan.

Con la mirada puesta en futuras citas y nuevos formatos, CitesPremium.cat quiere crecer paso a paso y consolidar un espacio de encuentro con acento propio y arraigo local.