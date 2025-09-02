Ministerio del Interior
Las violaciones suben un 22% en Catalunya en el primer semestre de 2025 y bajan un 45% los asesinatos
Una de cada diez agresiones sexuales en Barcelona y L'Hospitalet son grupales
Catalunya registra 12 agresiones y abusos sexuales al día y una de cada cinco se producen en el ámbito familiar
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Las agresiones sexuales con penetración han subido un 22% en Catalunya en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 741 a 904. En general, suben un 16,1% los delitos contra la libertad sexual, que incluyen las violaciones pero también otros tipos penales.
En cambio, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han descendido un 45%, de los 44 del primer semestre de 2024 a los 24 de los primeros seis meses de 2025. El total de infracciones penales baja un 4,5% y se queda en 243.582. De estos, 207.567 son delitos convencionales (-3,4%) y 36.015 son cibercrímenes (-10,3%). Son datos del balance de criminalidad que ofrece cada trimestre el Ministerio del Interior con datos de todas las policías.
Bajan categorías como los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-15,8%), los homicidios dolosos y asesinados en grado de tentativa (-4,4%), los delitos graves y menos graves de lesiones (-3,7%), los robos con violencia e intimidación (-2,2%) y los hurtos (-2,2%). Por el contrario, suben los delitos por tráfico de drogas, que pasan de 2.450 a 2.657, un 8,4% más.
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- Toni Moog sale de rehabilitación: 'Es más difícil desengancharse del Diazepam que de la cocaína
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
- La psicóloga Sandra Hernández nos explica el peligro de los 'cuernos financieros': 'Estamos mintiendo y haciendo acopio de compromisos que hemos roto