Las violaciones suben un 22% en Catalunya en el primer semestre de 2025 y bajan un 45% los asesinatos

Las agresiones sexuales con penetración han subido un 22% en Catalunya en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 741 a 904. En general, suben un 16,1% los delitos contra la libertad sexual, que incluyen las violaciones pero también otros tipos penales.

En cambio, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han descendido un 45%, de los 44 del primer semestre de 2024 a los 24 de los primeros seis meses de 2025. El total de infracciones penales baja un 4,5% y se queda en 243.582. De estos, 207.567 son delitos convencionales (-3,4%) y 36.015 son cibercrímenes (-10,3%). Son datos del balance de criminalidad que ofrece cada trimestre el Ministerio del Interior con datos de todas las policías.

Bajan categorías como los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-15,8%), los homicidios dolosos y asesinados en grado de tentativa (-4,4%), los delitos graves y menos graves de lesiones (-3,7%), los robos con violencia e intimidación (-2,2%) y los hurtos (-2,2%). Por el contrario, suben los delitos por tráfico de drogas, que pasan de 2.450 a 2.657, un 8,4% más.