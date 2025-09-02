Las residencias más anticuadas de Catalunya tendrán un año más para modernizarse

Las residencias de ancianos y personas dependientes más antiguas de Catalunya viven desde hace más de un año acuciadas por la normativa que les obliga a adaptar sus instalaciones a los requisitos de calidad que marca la Generalitat de Catalunya para poder ofrecer plazas públicas financiadas por la Administración.

Es el llamado proceso de acreditación que establece el decreto 69/2020, aprobado durante el mandato de Quim Torra y con Chakir El Homrani Lesfar de conseller, en julio de 2020, y que fija las condiciones que deben cumplir las residencias y geriátricos si quieren trabajar con la Administración. El verano pasado, el Govern de Pere Aragonès, con Carles Campuzano al frente de la Conselleria de Drets Socials, urgió a las residencias a cumplir antes de octubre de 2025. La noticia, adelantada por EL PERIÓDICO, fue un golpe para muchas de ellas, ya que las obras son, en muchas ocasiones, complejas y costosas.

La patronal había cifrado en un 20% las plazas públicas que peligraban por no poder cumplir la normativa

El pasado noviembre, ya con el nuevo Govern, una de las primeras decisiones de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, fue echar el freno a ese proceso y en una entrevista a este diario anunció una moratoria. Ahora, según ha podido saber este diario, el Govern de Salvador Illa, consciente de "la complejidad del proceso", ha decidido dar más tiempo, un año exactamente, hasta octubre de 2026, a las residencias para que adapten sus instalaciones y garanticen así la calidad exigida para formar parte de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y así poder ofertar a los ciudadanos plazas publicas costeadas por la Generalitat.

El Consell Executiu de este martes, el primero del nuevo curso político, aprobará esta ampliación de un año del proceso de acreditación que deben superar las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. De este modo, las entidades y empresas del ámbito social tendrán hasta octubre de 2026 para demostrar que cumplen con los estándares de calidad necesarios para disponer de plazas públicas financiadas por la Generalitat.

El Govern asegura que "ninguna persona usuaria quedará desatendida como consecuencia del proceso de acreditación"

La patronal del sector había reclamado una moratoria hasta 2029. Fuentes de Drets Socials explican a este diario que aunque entienden la preocupación del sector, y por ello se aprueba esta prórroga, esta moratoria "no puede alargarse eternamente" e insisten en el diálogo y acompañamiento con el que se está realizando este proceso.

En Catalunya hay 965 residencias para gente mayor con un total de 61.013 plazas (de iniciativa pública, privada y social). De estas, 44.158 (un 72%) cuentan con alguna financiación pública. El 59% de las residencias geriátricas de Catalunya tienen lista de espera de más de un año. Según datos de junio facilitados por Drets Socials, en Catalunya hay unas 14.000 personas en lista de espera para acceder a una plaza pública en una residencia.

En Catalunya hay 965 residencias para gente mayor y 14.000 personas en lista de espera para acceder a una plaza pública

Además, hay 915 centros de día para mayores, con un total de 19.730 plazas (públicas, privadas y sociales) de las que 12.697 (un 64%) recibe financiación pública. Asimismo, existen 25.772 plazas en servicios para personas con discapacidad (centros residenciales, de atención diurna o terapia ocupacional) con financiación pública.

Más del 60% de las camas geriátricas públicas en Catalunya se gestionan a través de empresas o entidades sociales. Hay centros subcontratados a través de concursos públicos y centros que ceden algunas de sus camas a la Administración para que las usan dependientes a través del sistema público. En esta última tipología hay 14.800 camas, el 23% del total. Y son precisamente estos centros los que no veían claro poder acreditarse.

Búsqueda de soluciones

Ese año de prórroga les da ahora más tiempo para adaptarse, pero también para encontrar una solución a aquellos centros que, por motivos diversos, no puedan hacerlo. En estos casos, una opción planteada por el Govern es la de "estudiar la posibilidad de destinarlos a otros usos sociales para los que sí puedan acreditarse".

Los servicios afectados por el proceso de acreditación son centros residenciales, de atención diurna y de apoyo para personas mayores, con dependencia, con discapacidad, con enfermedad mental, con drogodependencias o con VIH/sida, que dispongan o quieran disponer de plazas concertadas por la Administración pública.

Cuando hace un año, el anterior Govern marcó la fecha de octubre de 2025 como 'dead line', una de las advertencias que lanzó el sector fue que esas reformas y adecuaciones supondrían la pérdida de plazas, cosa que repercutiría en las listas de espera para acceder a una residencia. La patronal calculaba que el 20% de geriátricos y centros de día catalanes no podrían pasar este examen, por las exigencias de calidad en relación a la normativa de edificación y por la premura de tiempo.

El Govern asegura ahora que "ninguna persona usuaria quedará desatendida como consecuencia del proceso de acreditación" y garantiza que "estas personas continuarán recibiendo el servicio en la misma plaza o se les ofrecerá otra de forma consensuada para ocasionar las mínimas molestias posibles".

Plan de choque

El pasado julio, ya pensando en facilitar la adaptación de los equipamientos, las conselleries de Drets Socials y de Economia abrieron una línea de préstamos bonificados de 50 millones de euros al que pueden optar las residencias para hacer estas obras. Un mes antes, en junio, el Ejecutivo de Illa acordó destinar 20 millones de euros a un plan de choque para mejorar las residencias geriátricas, de personas con discapacidad y centros de día de la tercera edad. La mitad de estos fondos (9 millones para ser exactos) se destinarán a costear obras de reforma en más de 70 centros. Otros cinco millones de euros se dedicarán a mejoras tecnológicas, y el resto (5,3 millones) se invertirá en crear este mismo año 504 nuevas plazas que estarán ubicadas en edificios de ayuntamientos y otros entes locales. Con estas 504 plazas ya serán 2.041 las plazas púublicas para dependientes que el Govern ha creado en estos 10 meses de legislatura. Faltan 4.000 para cumplir el compromiso de abrir 6.000 plazas públicas durante esta legislatura.

Conectados y sin habitaciones triples

Para pasar el 'examen' y lograr la acreditación, todos estas residencias deben cumplir requisitos relacionados con nueve aspectos: carta de servicios y compromisos con los usuarios, protocolo de acogida, estancia y baja del servicio de las personas usuarias, modelo de expediente de atención personalizada, estándares de calidad en la organización y el personal, presentación de las cuentas anuales, cumplimiento de la normativa aplicable, plan de autoprotección, plan de mantenimiento de las instalaciones y protocolo de limpieza.

Entre otras, según la normativa vigente, los centros residenciales con financiación pública deben estar en núcleos urbanos o conectados con transporte y no pueden tener habitaciones triples. La puerta de entrada principal debe tener una amplitud mínima de 90 centímetros, y el resto no pueden bajar de los 80 centímetros. El techo debe estar situado, como mínimo, a dos metros y medio del suelo. Las salas de estar, los comedores y los espacios de actividades deben estar iluminados con luz natural y, como mínimo, disponer de tres metros cuadrados por residente. Los centros no pueden tener menos de 20 metros cuadrados por cada residente.

Las habitaciones deben medir mínimo 8m2 las individuales y 12, las dobles, tener armario, mesita de noche y butaca

En cuanto a las habitaciones, como mínimo, los cuartos individuales deben medir 8 metros cuadrados y los dobles, 12. Deben contar con un armario individual de 1,2 metros cúbicos como mínimo, que se pueda cerrar con llave. También estan obligados a contar con una mesita de noche por persona con enchufes y luz accesible desde la cama y una butaca. Las habitaciones dobles deben tener elementos de separación entre las dos camas para garantizar la privacidad de los usuarios, con elementos que superen los dos metros de alto. En el caso de que las habitaciones no dispongan de baño, deberá haber un baño por cada cinco habitaciones.

Salas de estar, comedores y los espacios de actividades deben estar iluminados con luz natural

El decreto también especifica que deben haber sistemas de regulación de temperatura en todas las estancias para garantizar una temperatura superior a los 20ºC y que en verano no se sobrepasen los 27ºC. El texto indica que las calderas de calefacción deben estar situadas en espacios ventilados de más de 16 metros cuadrados, que no sean ni salas, ni dormitorios ni baños.

La cocina debe tener una superficie de medio metro cuadrado por cada residente, fluctuando entre los 8 metros cuadrados como mínimo, y los 50 como máximo. La lavandería debe estar suficientemente equipada para limpiar un kilo de ropa por residente a diario, contando con espacios de almacenamiento de ropa sucia y limpia que sean independientes.

Los centros de más de 25 plazas deberan contar con dos salas de actividades diferentes, como mínimo. Cada uno de estos espacios debe contar con picas, duchas e inodoros para cada 15 personas.