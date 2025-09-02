Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pesca ilegal

Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de peces de talla inferior a la permitida en Ibiza

La infracción se ha cometido dentro de la Reserva Marina de es Freus de Ibiza y Formentera

Ejemplares decomisados.

Ejemplares decomisados. / CAIB

Ibiza
La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del personal de inspección pesquera de la Dirección General de Pesca, ha decomisado 14 ejemplares de verderol o pez limón con una talla inferior a la reglamentaria a pescadores recreativos. Los ejemplares medían entre 26 y 29 centímetros, cuando la talla mínima de captura es de 35 centímetros, según informa el Ejecutivo balear en un comunicado.

La infracción se ha cometido en Formentera, frente a la costa de Punta Prima, dentro de la Reserva Marina de es Freus de Ibiza y Formentera y la embarcación procedía de Ibiza. Además, a los ejemplares "no se les había cortado el lóbulo de la aleta caudal, tal como prevé la normativa balear desde 2014".

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, subraya en una nota «la importancia de mantener estos controles de vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa». Asimismo, subraya que «respetar las tallas mínimas de captura es esencial para garantizar una pesca sostenible y para la conservación de los recursos marinos».

Incremento de la talla mínima

El Govern recuerda que el pasado mes de junio, y de acuerdo con el sector, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural incrementó la talla mínima para la pesca recreativa del verderol y fijó una talla mínima de captura permanente de 35 centímetros. Desde el año 1999 y hasta la modificación del mes de junio, la talla mínima permitida para su pesca era de 30 centímetros. Por lo tanto, ni con la regulación vigente ni con la anterior, los ejemplares decomisados cumplían con la talla mínima de captura.

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural es la encargada de tramitar la denuncia. Según la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en Baleares, la tenencia y comercialización de peces de talla inferior a la reglamentaria, procedentes de pesca recreativa, constituye una infracción muy grave y pueden ser sancionadas con una multa de hasta 60.000 euros, además del decomiso de la mercancía.

