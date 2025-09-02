A los 77 años
Muere Fèlix Martí, impulsor del Centre Unesco de Catalunya y primer director de la Fundació Bofill
El filósofo Fèlix Martí, fundador del Centre Unesco de Catalunya (ahora Catesco) y primer director de la Fundació Jaume Bofill, ha fallecido a los 87 años. "Fue perseguido por el régimen franquista por su compromiso y activismo con los valores democráticos, la lengua y la libertad", ha recordado la fundación en 'X', señalando que durante su vida estuvo vinculado a diversas organizaciones que velan por la paz, el diálogo, la libertad y el respeto entre religiones.
Desde Catesco, han expresado su conmoción por la muerte de Martí al que han definido como "un gran visionario y defensor de la proyección internacional de Cataluña y referente de país. Catesco hoy no existiría sin su liderazgo".
Martí (Barcelona, 1938), licenciado en Filosofía, se inició profesionalmente como profesor de esta materia, se introdujo joven en el 'escoltisme' y el movimiento estudiantil, y en 1971 fue encarcelado y procesado por el Tribunal de Orden Público, acusado de propaganda clandestina.
Fue director de la Fundació Bofill entre 1969 y 1971, profesor del Institut de Teologia de Barcelona entre 1973 y 1988 y fue cofundador del Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament.
En 1984 impulsó la creación del Centre Unesco de Catalunya, del que fue director hasta 2002, recibió galardones y distinciones como la Creu de Sant Jordi de la Generalitat o la Medalla de Honor de Barcelona y publicó los libros 'Diplomàtic sense estat' y 'Déus desconeguts'.
