Las universidades catalanas abren paso a la IA en los planes de estudio

Tres años después de su irrupción, la Inteligencia Artificial (IA) es una realidad en la educación superior. La mayoría de universidades emplean herramientas de IA generativa para la docencia, básicamente para generar contenido y facilitar la investigación. La tecnología, sin embargo, está mucho más extendida en el día a día del alumnado. Los rectorados han tomado nota y están convencidos de que la IA tiene que dar el siguiente paso: entrar en los planes de estudio. De hecho, la Pompeu Fabra (UPF), la Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) y la Politécnica de Catalunya (UPC) ya están en ello. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha incluido una nueva asignatura optativa sobre herramientas de IA en el grado de Multimedia. Y en Madrid, los alumnos de primer curso de Periodismo de la Carlos III estudiarán este año otra disciplina nueva: Periodismo e Inteligencia Artificial.

“La universidad y la sociedad han ido en contra del progreso demasiadas veces a lo largo de la historia. Eso no puede volver a pasar”. Con esta frase, el rector de Lleida, Jaume Puy, dejó claro en el encuentro Universia, celebrado en València en 2023, que la educación superior no esquivaría la IA. En ese momento, a nivel oficial, los planes de formación y reciclaje del profesorado universitario no incluían todavía el uso académico de ChatGPT. Han pasado dos años y el panorama es diferente. Las facultades consideran que la tecnología de última generación puede ayudar a personalizar la docencia y reforzar el aprendizaje para que la formación de los estudiantes se adapte perfectamente al futuro laboral que les espera.

“Es necesaria la alfabetización en IA en los campus. Debemos trasladar a todos los estudiantes saberes básicos de esta tecnología, con independencia del área de conocimiento. Partiendo de la cautela e incluyendo, por supuesto, un punto de vista crítico. Es muy importante que sepan contrastar información”, explica Robert Clarisó, referente docente en IA en la UOC. “La IA tiene que entrar en los planes de estudios, sí. Pero con precaución y de forma lenta”, añade el profesor haciendo hincapié en que los docentes tienen que trasladar al alumnado los beneficios y los riesgos de las nuevas herramientas. “El verdadero conocimiento consistirá en saber cuándo es necesario usarla y cuándo no”, advierte.

En la misma línea, el vicerrector de Políticas de Digitalización de la UB, Xavier Triadó subraya que la IA es un instrumento, como tantos otros, con luces y sombras. De ahí que resulte básico que los campus sepan inculcar a los alumnos el sentido crítico. “Los estudiantes tienen que manejar la IA para ser más competentes, no menos. Tienen que aprender a usarla y, sobre todo, darle valor añadido. Si no, cuando salgan al mercado laboral, los empleadores no les contratarán a ellos sino a una herramienta tecnológica, que les saldrá más barata”, advierte el responsable de la UB que, el pasado mes de junio, organizó una jornada específica entre el profesorado sobre IA.

Sin dejar de aplicar el principio de cautela, el docente añade que la tecnología de última generación cambiará hasta la forma de dar clase. “La docencia tendrá que ser más reflexiva. En lugar de ‘haz eso’ debemos decirle a los alumnos ‘por qué haces esto’. ¿Cómo lo introducimos en los planes de estudio? En ello estamos”, concluye.

Los alumnos, por delante

Los alumnos han ido por delante. Casi nueve de cada diez estudiantes universitarios (89%) utiliza herramientas de IA, sobre todo, las que resuelven consultas y generan conversaciones. El 44% las usa varias veces a la semana y un 35% lo hace de forma diaria, según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), publicado el pasado mayo. El 40% afirma que su universidad no promueve todavía el uso de la IA (un 12% cree que no solo no lo promueve, sino que lo restringe), un 38% cree que lo fomenta de forma limitada y solo un 23% cree que lo hace activamente. Solo el 34% de los encuestados indica que ha recibido formación específica por parte de su facultad para aprender a usar las herramientas de IA, y casi la mitad manifiesta que no ha recibido formación pero que le gustaría recibirla.

El informe de CYD insiste en que, hasta ahora, los esfuerzos de las facultades han ido encaminados a formar en IA a profesores e investigadores. La IA es, sin embargo, “esencial para el futuro laboral de los egresados”, así que ha llegado la hora de que deje de pasar de puntillas por las aulas. "Los grados tienen que prepararse para un mercado laboral diferente. Determinados trabajos que hasta ahora hacían personas graduadas ya no los harán o se necesitarán muchos menos trabajadores para hacerlos", afirma a la agenda Efe el vicerrector de Planificación Académica de la UPF, Sergi Torner, que asegura que algunos de los estudios que se imparten en esta universidad ya estarán rehechos de cara a este curso. Es el caso de las ingenierías, que desde septiembre estrenarán sendos planes de estudios después de que la universidad haya estado dos años trabajando en modificaciones para adaptarlos a la tecnología más avanzada.

Curso de experimentación

El vicerrector de Políticas Digitales de la UAB, Toni Espinosa, pide prudencia y control de riesgos, pero avanza que la IA formará parte de un ambicioso plan estratégico en el curso 2026-2027 para redefinir el perfil profesional de los egresados. Será un "curso de experimentación" y en cada asignatura se realizarán pruebas que servirán para concretar las modificaciones más adelante. Muchas cosas, sin embargo, seguirán como hasta ahora. "Estudiar una célula en biología o una legislación en derecho no tiene que cambiar mucho", concluye.

“La IA no nos va a dejar sin trabajo a todos. Cambiarán cosas, claro, como pasó hace años con los ordenadores. Pero alguien tiene que dar contenido a la IA. Algunos empleos, los menos, desaparecerán, y en otros bajará la demanda. Pero la mayoría van a seguir siendo necesarios”, destaca el profesor de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.

Plan estratégico en la UPC

En el caso de la UPC, el hecho de que los estudios impartidos tengan un carácter menos transversal que en otras universidades y se centren en el ámbito tecnológico está llevando a la entidad a plantear un plan general de adaptación de los currículos a la IA generativa. El profesor Cecilio Angulo, responsable de la actualización de los estudios ante las nuevas demandas del mercado surgidas a partir de la IA, afirma que el próximo octubre se presentará a la dirección de la universidad un plan estratégico básico a aplicar en todos los grados de la universidad. La idea es que el plan entre en vigor "tan pronto como sea posible, en función de las medidas", detalla Angulo, que afirma que el documento buscará que los nuevos planes de estudios pongan más el foco en enseñar a los alumnos a desempeñar aquellas tareas en las que la intervención humana seguirá siendo imprescindible.