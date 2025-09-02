Un estudio encuentra "relación directa" entre las noches calurosas y la mortalidad

Un estudio internacional ha vinculado las noches especialmente calurosas con un incremento de la mortalidad de hasta un tres por ciento, revelando que el calor nocturno actúa de manera independiente de las altas temperaturas diurnas y requiere, por tanto, estrategias de prevención específicas.

La investigación ha sido liderada por un consorcio de más de 40 instituciones de distintos países, entre ellas varias españolas: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), representado por la Misión Biológica de Galicia (MBG), el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA, Cataluña), la Estación Biológica de Doñana (EBD, Andalucía) y la Universitat de València.

Publicado en la revista 'Environmental International', el estudio ha analizado más de 14 millones de muertes registradas entre 1990 y 2018 en 178 ciudades de 44 países, utilizando índices de exceso de calor nocturno y su duración, combinados con modelos estadísticos avanzados. En España, se incluyeron 42 capitales de provincia. Los resultados muestran que las noches cálidas aumentan el riesgo de mortalidad asociado al calor en casi todas las regiones y climas, con la excepción del norte de Europa, donde la relación se considera solo indicativa.

"El calor nocturno dificulta la recuperación fisiológica tras la exposición diurna, altera el sueño y puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurológicas. En las ciudades con efecto isla de calor urbano, la exposición por la noche puede ser aún más intensa", explica Dominic Royé, investigador Ramón y Cajal en la MBG y primer autor del estudio.

Grandes ciudades

Royé subraya la vulnerabilidad de grandes urbes españolas como Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla, donde las noches tropicales y ecuatoriales son frecuentes. También advierte del mayor riesgo para personas mayores, enfermos crónicos y quienes viven en zonas con escasa ventilación o sin acceso a aire acondicionado. Ante estos hallazgos, los investigadores recomiendan incluir el calor nocturno en los sistemas de alerta temprana, habilitar refugios climáticos urbanos, ampliar las zonas verdes, garantizar condiciones térmicas adecuadas en viviendas, hospitales y residencias, y diseñar planes de prevención específicos para la noche.

"En los últimos años, las noches tropicales se han incrementado de forma notable debido al cambio climático. Este verano hemos observado un fenómeno sin precedentes, y la tendencia apunta a un riesgo creciente para los colectivos más vulnerables", subraya Aurelio Tobías, del IDAEA-CSIC y coautor del estudio.

No obstante, los científicos remarcan que hacen falta más investigaciones que profundicen en la interacción entre el calor diurno y nocturno en distintos climas, así como en los grupos más expuestos. También señalan que todavía se desconoce si resultan más peligrosos los episodios breves de calor intenso o las temperaturas elevadas prolongadas en el tiempo.