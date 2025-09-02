Un estudio asocia el aire limpio, una dieta saludable y una buena red social con menor inflamación en niños

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Contaminación provocada por las emisiones de una fábrica en Colonia, Alemania.

Barcelona
Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa, ha señalado que una mejor calidad del aire interior, la proximidad a espacios naturales, una dieta saludable y una buena red social están asociados a una menor inflamación en la infancia.

Publicado en 'Environment International', se ha hecho en colaboración con INSERM - Université Grenoble Alpes, en Francia, y ofrece nuevas perspectivas sobre cómo las exposiciones ambientales tempranas "moldean la función inmunitaria a largo plazo y la salud general", informa el ISGlobal en un comunicado este martes.

Esta investigación se basa en la cohorte Human Early Life Exposome (HELIX), en el marco del proyecto ATHLETE, que incluye a 845 niños de seis cohortes de nacimiento poblacionales en el Reino Unido (BiB), Francia (EDEN), España (INMA), Lituania (KANC), Noruega (moBa) y Grecia (RHEA).

Se examinaron 91 exposiciones ambientales durante el embarazo y la infancia, agrupadas en 13 familias, entre las que están las exposiciones exteriores, como la contaminación del aire; interiores, como contaminantes del hogar y agentes químicos; factores de estilo de vida, como la dieta, la actividad física o el sueño; e indicadores socioeconómicos como el nivel educativo de los padres o los ingresos.

La investigadora y primera autora del estudio, Ines Amine, ha indicado que para evaluar la salud inmunitaria, analizaron tres niveles biológicos a partir de las muestras de sangre de cada niño.

Además, utilizaron modelos estadísticos avanzados para identificar "firmas inmunitarias" (patrones en el sistema inmunitario) asociadas con un índice compuesto de salud que combina resultados respiratorios, metabólicos y cognitivos.

Perfiles inmunitarios

El estudio identificó en los niños tres tipos de firmas inmunitarias relacionadas con una mejor salud general: dos se basaban en proteínas en sangre y mostraban niveles más bajos de inflamación; y el tercero, basado en glóbulos blancos, indicaba un sistema inmunitario más equilibrado y bien regulado.

Estas "firmas beneficiosas" se relacionaban con exposiciones ambientales específicas durante la infancia: una mejor calidad del aire interior, proximidad a espacios azules (lagos, ríos o costas), patrones dietéticos más saludables y mayor capital social (participación social y apoyo familiar y comunitario).

Noticias relacionadas y más

Los resultados destacan la importancia de estos factores ambientales en la mitigación de la inmunotoxicidad, y la coordinadora del Exposome Hub de ISGlobal y última autora, Léa Maitre, defiende preservar el acceso a espacios naturales y fortalecer los sistemas de apoyo comunitario porque pueden mejorar procesos inflamatorios.

