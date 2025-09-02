Crimen sin aclarar
La Fiscalía de Barcelona pide que se cite a uno de los investigados en el caso de Helena Jubany
Tras recibir unos resultados de ADN positivos, quiere que se cite a uno de los sospechosos y que se se reabra la causa contra otra investigada
Nuevo giro en el caso de Helena Jubany: la jueza solicita ADN de Montserrat Careta para cotejarlo con el jersey de la víctima
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha pedido que se cite ante el juzgado a uno de los investigados en el caso del asesinato de Helena Jubany, ocurrido en 2001 en Sabadell, según ha informado en un comunicado este martes. Lo ha ordenado después de que le fuesen notificados el lunes los resultados de ampliación de los informes biológicos de ADN emitidos por la policía científica del Cuerpo Nacional de Policía.
A consecuencia de los "resultados positivos" de dicha ampliación, la Fiscalía ha pedido que se cite a este investigado y que se reabra el procedimiento para una investigada sobre la que la causa estaba archivada para la práctica de cotejo de su perfil genético.
El pasado junio, la jueza de Sabadell que instruye el caso pidió a la Policía Judicial que buscara muestras de ADN de una de las cuatro personas que en algún momento han sido investigadas en el caso, Montserrat Careta, para poder determinar si coincide con el que se encontró en un jersey que la víctima llevaba el día de su muerte. Careta se suicidó en 2002 en la prisión de Wad-Ras, y el juzgado que instruyó aquel caso ordenó entonces al Instituto Nacional de Toxicología que conservara muestras del cuerpo. Con su petición la jueza de Sabadell quería comprobar si ese vestigio se conserva, para enviarlo, en caso afirmativo, a la Policía Científica de Madrid, que es la que analiza el jersey de Jubany.
Desde 2001 ha habido cuatro investigados en el caso: la propia Careta, Santi Laiglesia, Xavi Jiménez y Ana Echaguibel. A mediados de 2022 trascendió que la policía científica había encontrado muestras de ADN de al menos dos personas en el jersey que la víctima llevaba el día en que fue asesinada.
En este contexto, la Policía Científica de Madrid, que analiza los vestigios encontrados en el jersey, pidió el perfil de ADN de las cuatro personas. La Policía Judicial de Barcelona remitió la solicitud de Madrid a la jueza de Sabadell, que a su vez la envió al juzgado número 9 de Barcelona, que llevó el caso del suicidio de Careta.
